Heynckes: "Coman peut être le successeur de Ribéry"

Kingsley Coman a toutes les qualités pour devenir un grand joueur et peut être le successeur de Franck Ribéry au Bayern Munich, a estimé lundi son entraîneur Jupp Heynckes, à la veille du match de Ligue des champions contre le Paris SG.

“Il a d’énormes capacités, qu’il doit encore perfectionner”, a déclaré le coach de 72 ans, “il est encore très jeune, il doit mûrir mais il a tout pour devenir un très grand joueur”.

“Il est à prévoir que dans un an ou deux, Franck Ribéry mettra un terme à sa carrière, et Kingsley peut être son successeur”, pronostique Heynckes, alors que “Kaiser Franck” fêtera en avril ses 35 ans et que son contrat avec le Bayern expire en fin de saison.

Interrogé sur la personnalité du jeune ex-Parisien, l’entraîneur l’a décrit comme “quelqu’un d’humainement très agréable, très respectueux avec tous.”

Il a ensuite expliqué qu’un jeune joueur, arrivant dans un pays dont il doit apprendre la langue, ne peut pas du jour au lendemain devenir une personnalité du vestiaire, et doit petit à petit s’intégrer pour prendre confiance en lui.

“L’intégration joue un grand rôle dans la réussite d’un joueur”, a dit Heynckes, “il doit se sentir intégré dans le groupe, respecté. C’est la même chose pour Coco (Corentin ndlr) Tolisso. Plus ils ont la reconnaissance des autres, plus ils ont confiance en eux, et mieux ils jouent. C’est un processus en cours.”

Sur les qualités de footballeur de Coman, Heynckes ne semble pas avoir de doutes: “Kingsley Coman avait déjà montré avant mon arrivée un énorme talent”, dit-il, “ces dernières semaines, depuis que je suis là, il a évolué comme joueur. Il doit encore travailler ses centres, être plus précis dans ses transmissions de balles depuis les ailes.”

