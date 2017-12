HEINEKEN pose la pierre fondatrice de sa toute première brasserie au Mozambique, un investissement de 100 millions de dollars

HEINEKEN (www.theHEINEKENcompany.com) a posé aujourd’hui la première pierre de sa brasserie au Mozambique en présence de son Excellence M. Max Tonela, Ministre du Commerce et de l’Industrie.

Cette nouvelle brasserie, dotée des dernières technologies, représente un investissement de 100 millions de dollars, soit 85 millions d’euros. Située dans la province de Maputo, entre les districts de Marracuene et Manhiça, la brasserie aura une capacité de production de 0,8 million d’hectolitres et brassera des bières de haute qualité pour le marché local. La première bouteille sortira de la brasserie au premier semestre 2019.

HEINEKEN Mozambique a démarré ses activités dans le pays en 2016 avec un bureau en charge du marketing et des ventes importantes des marques de bières internationales telles que Heineken®, Amstel, Amstel Lite et Sagres, permettant d’offrir un choix élargi aux consommateurs mozambicains.

La construction de cette toute première brasserie représente une étape clé dans l’installation du groupe HEINEKEN dans le pays.

Grâce à cet investissement significatif, HEINEKEN Mozambique prévoit de créer 200 emplois directs et soutenir de nombreux emplois indirects à travers toute sa chaîne de valeur.

Conformément à l’ambition d’HEINEKEN d’atteindre en Afrique, 60% d’approvisionnement local en matières premières agricoles, d’ici 2020, HEINEKEN Mozambique a pour objectif d’explorer et de développer la possibilité d’acheter localement les matières premières nécessaires à la production de ses bières. Un des objectifs de ce projet sera d’améliorer les rendements des cultures ainsi que les compétences et le niveau de vie des agriculteurs mozambicains ; une façon pour HEINEKEN de contribuer au développement économique du Mozambique.

Boudewijn Haarsma, Directeur Général Afrique de l’Est et de l’Ouest d’HEINEKEN International déclare : « Nous sommes ravis d’entrer au Mozambique, un marché où nous identifions des perspectives économiques très intéressantes sur le long terme. Le projet progresse bien grâce à une approche constructive avec le gouvernement mozambicain et à son engagement pour attirer des investissements dans le pays. Investir dans un nouveau marché comme le Mozambique confirme l’ambition d’HEINEKEN d’étendre son empreinte et de devenir le numéro 1 ou un challenger de poids dans tous les marchés dans lesquels le groupe opère. Avec notre expérience et nos activités centenaires en Afrique, nous souhaitons aujourd’hui devenir un partenaire de la croissance également au Mozambique comme nous le sommes déjà à travers le continent africain. Je suis convaincu que notre présence contribuera au développement économique et social déjà en cours dans le pays. »

Nuno Simes, Directeur Général de HEINEKEN Mozambique ajoute : « Avec la passion et l’engagement de HEINEKEN pour la qualité, notre nouvelle brasserie offrira à nos consommateurs des bières de haute qualité, conformes aux standards internationaux du groupe. Nous sommes impatients de continuer de satisfaire les consommateurs mozambicains grâce à nos marques. »

Distribué par APO Group pour HEINEKEN.

Contact Presse

HEINEKEN – John-Paul Schuirink / Michael Fuchs

PressOffice@HEINEKEN.com

+31-20-5239-355

35°Nord – Agence de relations presse

Joanne Stacy Eyango

JSE@35Nord.com

+33 (0)6 44 94 38 54

Demandes de renseignements investisseurs & analystes

Federico Castillo Martinez / Chris MacDonald / Aris Hernandez

Investors@HEINEKEN.com

+31-20-5239-590

À propos de HEINEKEN

HEINEKEN (www.theHEINEKENcompany.com) est le brasseur le plus international au monde, leader dans le développement et la promotion de marques premium de bières et ciders. Avec la marque Heineken® en tête, le groupe possède un portefeuille de marques puissant composé de plus de 250 marques internationales, régionales et locales ainsi que de bières de spécialités et ciders. L’innovation, l’investissement dans nos marques à long terme, une exécution commerciale de haute qualité et une attention toute particulière portée sur la gestion de nos coûts sont nos priorités. Via notre programme “Brewing a Better World”, le développement durable fait partie intégrante de notre business et crée de la valeur pour toutes nos parties prenantes. HEINEKEN a une empreinte géographique bien équilibrée avec des positions de leader à la fois dans les pays développés et sur les marchés matures. Nous employons plus de 80 000 personnes et possédons plus de 160 sites de production (brasseries, malteries, sites de production de cider et autres sites de production) dans plus de 70 pays. Heineken N.V. et Heineken Holding N.V. sont cotées à l’Euronext d’Amsterdam. Le cours de l’action est disponible sur Bloomberg sous le symbole HEIA NA et HEIO NA et sur Reuters sous le symbole HEIN.AS et HEIO.AS. HEINEKEN dispose de deux programmes d'American Depositary Receipt (ADR) sponsorisés de niveau 1 : Heineken N.V. (OTCQX : HEINY) et Heineken Holding N.V. (OTCQX : HKHHY).

L’actualité de notre groupe est accessible sur notre site internet www.theHEINEKENcompany.com ou en nous suivant sur @HEINEKENCorp.

Source: APO