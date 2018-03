Hausse de la CSG: des retraités interpellent Emmanuel Macron à Tours

Si je ne fais pas cet effort pour ceux qui travaillent, il n’y aura personne pour payer vos retraites”, a assuré le président.

Emmanuel Macron a assuré mercredi 14 mars qu’il “assume” ses réformes, notamment la hausse de la CSG, après avoir été interpellé par une retraitée lors d’un déplacement à Tours. Reconnaissant que “ça fait jamais plaisir”, il a demandé “un petit effort pour aider les jeunes actifs”, avant de remarquer: “il y en a qui râlent et qui ne veulent pas comprendre, c’est la France”.

En arrivant au Centre de formation des apprentis (CFA) des Compagnons du devoir et du Tour de France à Tours, le chef de l’État a été hélé par plusieurs personne âgées: “on n’est pas contents”, a dit une dame, à la veille d’un appel à manifester contre la hausse de la CSG sur les retraite, “Là, vous nous avez vraiment pompés et on a travaillé toute notre vie”, a dit une autre.

” On ne vous a pas pompés! On a baissé de 30% les cotisations salariales pour que les gens qui travaillent puissent payer vos retraites”, a dit Emmanuel Macron, “j’assume”. Notant que les retraités d’aujourd’hui avait travaillé toute leur vie “pour payer la retraite de vos aînés”, il a lancé un appel à la solidarité entre générations : “Je vous demande un petit effort pour m’aider à relancer l’économie et les actifs”.

“Si je ne fais pas cet effort pour ceux qui travaillent, il n’y aura personne pour payer vos retraites”, a-t-il argumenté, en soulignant: “Vous êtes partis à la retraite au même âge que vos parents avec une espérance de vie de 10-15 ans de plus (…) je suis obligé” d’en tenir compte.



“Je ne peux pas plaire à tout le monde”

“Je sais, ça râle”, a-t-il ajouté, “mais pour 40% des retraités, la CSG n’a pas été augmentée”, a-t-il souligné. “Certains me disent je touche moins de 1.200 euros et vous m’avez augmenté”, a-t-il poursuivi, “mais c’est parce qu’ils ont d’autres revenus, ils sont propriétaires”. Il a souligné en outre qu’avec la baisse de la taxe d’habitation, “certains seront gagnants, et assez vite”.

“Je ne peux pas plaire à tout le monde”, a-t-il conclu, ” on est obligé de faire bouger les choses. Ça râle, je sais, mais on est dans un drôle de pays: quand on fait un geste, on empoche les choses et on oublie, sinon ça crie”.