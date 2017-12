Hand: les Françaises réagissent face à l'Angola

Les handballeuses françaises ont réagi en battant largement l’Angola, 26 à 19, dimanche à Trèves (Allemagne), dans leur deuxième match du Mondial, au lendemain de leur faux-départ contre la Slovénie.

Après un jour de repos, les Bleues auront l’occasion d’assurer leur qualification pour les huitièmes mardi face au faible Paraguay. La première place du groupe, importante pour aplanir la route du podium, se jouera lors des deux dernières rencontres, les plus difficiles, contre l’Espagne jeudi et la Roumanie jeudi et vendredi.

La France a quand même été accrochée par les championnes d’Afrique pendant une première mi-temps où on a retrouvé les défauts de la veille: précipitation en attaque et inefficacité au tir.

A la pause, il n’y avait qu’un but d’avance (11-10), mais dès le retour des vestiaires, un changement tactique judicieux en défense (de 0-6 à 1-5), récompensé par des occasions de contre-attaque, a permis aux vice-championnes olympiques de se mettre à l’abri grâce à un 7-1.

L’exclusion de la gardienne Cristina Branco, remplacée par une doublure de bien plus faible niveau, à l’image de tout le banc angolais, a mis fin au suspense.

Les motifs de satisfaction ont été nombreux pour les Françaises, l’agressivité en défense, la bonne forme confirmée du pivot Laurisa Landre (5 buts), la réussite retrouvée d’Alexandra Lacrabère en attaque (7 buts) et d’Amandine Leynaud dans la cage, même si la valeur de l’Angola, une équipe que les Bleues venaient de battre facilement 30 à 18 en préparation mercredi à Metz, incite à la prudence.

“On est convalescent, on a perdu un match qui nous reste en travers de la gorge. Cette victoire est ce qu’il nous fallait pour nous remettre dans le coup. En première mi temps, on a encore eu trop d’échecs au tir. Il va falloir se libérer dans ce secteur-là, sinon il n’y aura pas d’issue contre les grosses équipes”, a prévenu le sélectionneur Olivier Krumbholz au micro de BeinSports.

Source: AFP