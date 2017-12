Hand: au Mondial-2017, les Bleues veulent une autre médaille, tout de suite

L’Euro de handball féminin aura lieu en 2018 en France, mais c’est dès cette année en Allemagne, où elles entament samedi (18h00) le Mondial contre la Slovénie, que les Bleues veulent décrocher une nouvelle médaille.

“Certaines anciennes auraient pu faire une impasse internationale, mais elles n’ont pas fait ce choix. Ca nous permet d’avoir une grande ambition pour cette compétition et on va jouer notre carte à fond”, affirme le sélectionneur Olivier Krumbholz.

Il n’y aura donc pas de tournoi de transition pour cette équipe conquérante, en quête d’un troisième podium d’affilée après l’argent des Jeux de Rio et le bronze de l’Euro-2017, ce qui serait un exploit inédit pour les femmes. “Le standing du handball français fait que si on dit qu’on y va pour faire cinquième ou sixième, les gens rigolent et ils n’ont pas tort, reconnaît le Messin. Nous surfons sur d’excellents résultats et rien ne dit qu’on ne peut pas avoir d’ambition dans cette compétition”.

Les Bleues sont arrivées à Trèves, non loin de la frontière française, pratiquement au complet pour disputer le premier tour, la seule absente de marque étant la gardienne Laura Glauser (pour cause de grossesse), remplacée aux côtés d’Amandine Leynaud par Cléopâtre Darleux.

Même l’arrière Allison Pineau, qui avait fait un trait sur ce championnat au moment de son opération de la cheville en juillet, est là grâce à une récupération éclair, et à une grosse volonté de retrouver le maillot bleu, avant même d’avoir repris en club avec Brest. Un vrai bonus pour l’équipe de France.

– Rendez-vous à Hambourg –

Autour d’elle, on retrouve les joueuses qui ont fait le succès de l’équipe depuis le retour de Krumbholz aux commandes, l’arrière gauchère Alexandra Lacrabère, l’ailière et capitaine Siraba Dembélé, la demi-centre Estelle Nzé-Minko, et un fort contingent de Messines, en réussite en Ligue des champions, emmené par la demi-centre Grâce Zaadi. Au rayon des nouveautés, on note l’apparition des arrières Orlane Kanor (20 ans) et Jannela Blonbou (19 ans), des talents capables de “redistribuer les cartes”, selon l’entraîneur (même si cette dernière ne sera pas sur la feuille de match lors de la première rencontre.

La France commence son tournoi par deux matchs contre la Slovénie samedi (18h00) et l’Angola dimanche (18h00), deux équipes qu’elles viennent de battre facilement en préparation à Coubertin et à Metz. Pas d’inquiétude à avoir non plus face au Paraguay mardi. C’est donc lors des deux derniers matchs que se jouera la première place de la poule, face à l’Espagne jeudi et à la Roumanie dimanche.

L’avantage de la “pole” serait de se donner un adversaire abordable en huitièmes (en théorie) et d’éviter en quarts les premiers des autres groupes, à savoir, si la logique est respectée, la Norvège, la Russie et les Pays-Bas, soit les trois nations qui ont battu la France lors des trois dernières grandes compétitions (Euro-2017, JO-2016, Mondial-2015).

Les Bleues se rendront ensuite dans l’est de l’Allemagne, à Leipzig pour les premiers matchs à élimination directe puis, si tout va bien, à Hambourg pour le dernier carré.

