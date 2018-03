Guerre en Syrie: les premiers rebelles  quittent la ville Ghouta

Les rebelles syriens et leurs familles doivent être évacués d’une ville clé de la région de la Ghouta orientale assiégée dans le cadre d’un accord avec le gouvernement.

Les médias d’Etat ont déclaré que 1 760 personnes avaient quitté Harasta, mais un correspondant de la BBC en arabe a déclaré qu’il n’avait vu aucun bus partir pour le moment.

Des sources militaires ont indiqué qu’un total de 700 rebelles et 1 300 civils seraient conduits à la province d’Idlib jeudi.

L’accord d’évacuation est le premier convenu depuis que l’offensive sur la Ghouta orientale a été renforcée, il y a un mois.

Un groupe de surveillance a indiqué que l’attaque aérienne et terrestre avait tué 1 500 civils, blessé 5 300 autres et forcé 82 000 personnes à fuir ces derniers jours.

Des soldats du gouvernement et des miliciens alliés ont chassé les forces rebelles d’environ 70% de la région, les coupant en trois poches – l’une d’elles autour de Harasta.

Combien de personnes quittent Harasta?

Le conseil de l’opposition a déclaré que 20 000 civils avaient été pris au piège la semaine dernière.

Il a déclaré que les frappes aériennes et d’artillerie menées par le gouvernement et ses alliés pendant leurs cinq années de siège de la Ghouta orientale avaient délibérément visé des civils dans la ville et détruit ses infrastructures, leur interdisant l’accès à la nourriture et aux soins médicaux.

Malgré cette attaque, une source militaire syrienne a déclaré à Reuters que plus de 18 000 personnes devaient rester à Harasta.

Deux mille autres personnes, dont 600 à 700 rebelles du groupe Ahrar al-Sham, partiront pour 40 bus à Idlib jeudi, a ajouté la source.

Mercredi, les médias d’Etat ont rapporté qu’un total de 1 500 rebelles et 6 000 civils devaient être évacués dans le cadre de l’accord avec le gouvernement.

Qu’est-ce qui s’est passé jusqu’à présent?

La mise en œuvre de l’accord a commencé jeudi matin avec un échange de prisonniers.

La télévision d’Etat rapporte que 18 personnes ont été libérées, dont 13 sont détenues par les rebelles. Il a interviewé un soldat parmi eux, qui a remercié Dieu et l’armée pour sa libération.

Plus tard, le Croissant-Rouge arabe syrien a confirmé que son personnel était entré à Harasta et qu’il avait publié des photos d’eux en train d’aider des civils dans des bus.

A 17h00 (15h00 GMT) jeudi, un total de 1760 personnes, dont 308 rebelles et 577 enfants, ont quitté Harasta dans des bus, a rapporté l’agence de presse officielle Sana, sans préciser leur destination.

Mais un correspondant de la BBC en arabe qui attendait à l’extérieur de Harasta a déclaré qu’aucun bus n’était parti.

L’agence de presse AFP a cité une source militaire affirmant que les bus se trouvaient dans une zone tampon, dans l’attente de traverser le territoire contrôlé par le gouvernement.

Les autres villes seront-elles évacuées?

Les combattants d’Ahrar al-Sham à Harasta ont accepté de déposer leurs armes en échange d’un passage sûr vers Idlib, où vivent plus de 2,6 millions de personnes.

Le porte-parole Monther Fares a déclaré à l’Associated Press qu’ils avaient fait face à une “pression civile” à la suite des frappes aériennes intenses qui avaient forcé les gens à vivre sous terre pendant trois mois.

Selon Martin Patience de la BBC à Beyrouth, l’accord pourrait faire pression sur les groupes rebelles qui contrôlent d’autres parties de la Ghouta orientale pour qu’ils emboîtent le pas.

Des accords similaires ont été conclus avec Jaysh al-Islam – qui contrôle la poche nord de Douma – et Faylaq al-Rahman – qui contrôle la poche sud autour d’Arbin et de Zamalka – mais qui n’ont pas encore trouvé de débouchés.

Les deux factions ont juré de continuer à se battre, même si elles ont été repoussées de plus en plus loin.

Les frappes aériennes du gouvernement sur la poche sud ont tué au moins 19 personnes jeudi, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Le groupe de surveillance basé au Royaume-Uni a également déclaré que plus de 4 000 civils avaient fui Douma à pied et traversé le territoire du gouvernement par le check-point d’al-Wafideen au cours des dernières 24 heures. Les civils partaient en vertu d’un accord entre Jaysh al-Islam et la Russie, a-t-il ajouté.

Des roquettes et des mortiers sont également tirés par les rebelles dans les districts de Damas contrôlés par le gouvernement. Une source policière a déclaré à Sana que deux civils avaient été tués et quatre autres blessés par un obus qui a frappé jeudi la zone de Barzeh.