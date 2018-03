Grande Brétagne: deux personnes exposées à une substance inconnue à Salisbury dans un état critique

Un homme de 66 ans et une femme de 33 ans, exposée à des substances inconnues à Salisbury, au Royaume-Uni, restent dans un état critique, a annoncé mardi la police du Wiltshire.

“Les deux personnes, que nous croyons être connues, n’ont subi aucune blessure visible et ont été emmenées à l’hôpital du district de Salisbury, où elles sont actuellement traitées pour suspicion d’exposition à une substance inconnue. Nos pensées vont à leurs familles, dans le cadre de nos enquêtes, un certain nombre d’endroits ont été sécurisées, dont le restaurant Zizzi sur Castle Street et le pub The Bishop’s Mill dans The Maltings, mais nous ne pouvons pas confirmer combien de temps ces cordons seront disponibles “.

Selon la déclaration, il ne semble y avoir aucun risque immédiat pour la santé publique.

Lundi, la Police de Wiltshire a déclaré qu’un homme et une femme avaient été retrouvés inconscients sur un banc dans un centre commercial, ajoutant que les deux étaient “dans un état critique en soins intensifs”.

BBC a rapporté avoir cité des sources selon lesquelles l’homme était Sergei Skripal, un ancien officier de la Direction générale des renseignements de Russie (GRU), accusé d’espionnage au nom de Londres, qui a obtenu un asile au Royaume-Uni.