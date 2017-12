Google traîné en justice par une association de consommateurs au Royaume-Uni

Le géant américain Google fait face jeudi à une plainte d’une association de consommateurs au Royaume-Uni qui l’accuse d’avoir collecté illégalement des données personnelles d’utilisateurs d’un iPhone.

L’association “Google You Owe Us” (Google, tu nous dois quelque chose) cherche à obtenir compensation pour les 5,4 millions de personnes concernées, explique-t-elle dans un communiqué, ajoutant que c’est la première action de ce type dans le pays.

Les faits se seraient déroulés en Angleterre et au Pays de Galles entre juin 2011 et février 2012, une période au cours de laquelle Google aurait contourné les options de sécurité de l’iPhone et collecté des données personnelles en utilisant le navigateur Safari.

L’affaire devrait passer devant la justice début 2018, a précisé un porte-parole de cette association, dirigée par Richard Lloyd, habitué à ferrailler contre les grands groupes et ancien responsable de Which?, la célèbre association de consommateurs.

“Avec cette action, nous allons envoyer un message fort à Google et aux autres géants technologiques de la Silicon Valley (…) nous n’avons pas peur de mener le combat si nos lois ne sont pas respectées”, souligne M. Lloyd.

Chaque personne concernée peut espérer récupérer plusieurs centaines de livres. L’association a précisé qu’elle visait autant une compensation financière que la reconnaissance de la responsabilité de Google.

Le groupe américain a quant à lui minimisé l’importance de cette action judiciaire.

“Ce n’est pas nouveau, nous nous sommes défendus dans des cas similaires auparavant. Nous ne pensons pas que cela ait un quelconque intérêt et nous allons contester cela”, a déclaré un porte-parole de Google.

Une affaire semblable avait déjà été portée devant la justice britannique en 2015 par trois personnes, qui avait obtenu un accord, resté confidentiel mais qui avait ouvert la porte à une action collective, selon Google You Owe Us.

Aux États-Unis, en août 2012, Google a été condamné à une amende de 22,5 millions de dollars, qui avait mis fin à des poursuites du régulateur américain du commerce, la Federal Trade Commission, sur les pratiques du groupe concernant la récupération de données à travers Safari.

Source: AFP