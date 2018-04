Good France/Goût de France 2018 en Namibie

L’initiative Good France, qui réunit chaque année plus de 1 000 chefs et restaurants sur les cinq continents a fait escale à Windhoek le 26 mars, dans le restaurant du Centre Culturel Franco-Namibien ’Taste of Africa’. Le chef Penda Nangolo est le premier chef namibien à participer à l’expérience Good France ! Au menu, longe d’oryx, camembert, crème brûlée et autres saveurs gastronomiques.

Le mardi 27 mars, c’est à la résidence de France qu’a été servi le dîner gastronomique, préparé par le chef David Thomas ainsi qu’Augustina, cuisinière de la résidence. Parmi les convives, officiels et amis du Centre Culturel Franco-Namibien ont pu profiter de mets savoureux, accompagnés d’une riche carte de vins français.

