Golf: Tiger Woods confirme au Hero World Challenge

L’ancien N.1 mondial Tiger Woods a confirmé vendredi la belle impression laissée la veille lors du 1er tour, en rendant cette fois une carte de 68 (-4) dans le Hero World Challenge, sa première compétition depuis dix mois.

Woods, 41 ans, occupait la 5e place provisoire avec un total de 137 (-7) avant la fin du 2e tour, à cinq coups du leader, son compatriote Charley Hoffman.

Il a débuté son deuxième tour avec trois birdies sur les quatre premiers trous, puis a bouclé la première moitié de parcours avec un eagle sur le trou N.9.

Il a toutefois moins bien terminé sa journée avec deux bogeys sur les trous N.12 et N.18, mais son bilan reste largement positif: “Je me suis prouvé que ma dernière opération (du dos) avait été un succès et que ma convalescence s’était bien passée”, a insisté l’Américain qui pointe désormais à la 1199e place mondiale.

“Je peux jouer à nouveau au golf en compétition”, s’est-il réjoui.

Le golfeur le plus célèbre de la planète, qui a remporté 14 titres du Grand Chelem, a enchaîné depuis 2014 quatre saisons calamiteuses, sur fond de résultats décevants, longues indisponibilités et quatre opérations au dos.

Il a touché le fond en mai dernier lorsqu’il a été retrouvé endormi au volant de sa voiture, moteur et phares allumés, près de sa résidence principale en Floride.

Les images de son arrestation et de son audition le visage hagard, en raison de l’absorption de plusieurs médicaments et antidouleurs, avaient fait le tour du monde.

Le Hero World Challenge, dont il est l’organisateur, est une épreuve sur invitations, opposant 18 des meilleurs joueurs de la planète.

