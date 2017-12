Golf: Tiger Woods 9e pour son retour en compétition

L’ancien N.1 mondial Tiger Woods a terminé dimanche à la 9e place du Hero World Challenge pour son retour sur les greens après dix mois d’absence.

Woods, retombé à la 1199e place mondiale après avoir enchaîné les blessures au dos, a rendu une dernière carte de 68 (-4) pour un total de 280, à dix coups du vainqueur, son compatriote Rickie Fowler.

Après un 3e tour décevant samedi conclu avec une carte de 75 (+3), le joueur de golf le plus célèbre de la planète a rallié le club-house du Albany Golf Club avec une carte comportant un eagle, six birdies, deux bogeys et un double-bogey.

L’Américain s’est dit heureux de son niveau de jeu pour un tournoi de reprise: “Je suis très satisfait d’un point de vue général. J’ai montré des signes positifs”, s’est-il félicité, estimant à bientôt 42 ans s’attendre à un “futur radieux.”

“Je savais que j’étais capable de jouer quatre tours, que ça ne serait pas un problème”, a-t-il assuré.

“La question était de savoir quel serait mon score et quelles seraient mes sensations. Comment j’allais gérer la montée d’adrénaline, car c’est la première fois depuis longtemps (…) Cela a pris un peu de temps”, a ajouté le joueurs aux 14 titres du Grand Chelem dont la dernière victoire sur le circuit professionnel remonte à 2013.

Le Hero World Challenge est une épreuve sur invitation, réunissant 18 des meilleurs joueurs du monde, dont le N.1 mondial Dustin Johnson qui a terminé à la 14e place (288).

