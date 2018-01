Giro-2018: le Tour d'Italie de nouveau prioritaire sur le Tour de France pour Dumoulin

“Je vais vraiment me concentrer sur le Giro, je veux le gagner de nouveau, et ensuite on verra”: Tom Dumoulin, vainqueur à Rome en 2017, donnera de nouveau la priorité au Tour d’Italie cette saison, mais laisse ouverte la possibilité de s’aligner sur la Grande Boucle, a-t-il annoncé jeudi.

“J’irai peut-être au Tour, mais peut-être pas. Nous voulons laisser cette option ouverte, ça dépendra de comment je marche sur le Giro”, a déclaré le Néerlandais de 27 ans à Berlin lors de la présentation annuelle de son équipe Sunweb.

“J’ai choisi le Giro d’abord parce que j’aime l’Italie. J’aime ce pays, j’aime cette course, j’aime le public. Mais c’est aussi un choix rationnel. Cette saison, le parcours du Giro m’est plus favorable”, a-t-il expliqué.

“Sur le Tour, le risque est plus grand aussi, la première semaine va vraiment être compliquée, avec le contre-la-montre par équipe. Vous pouvez gagner beaucoup, mais vous pouvez perdre beaucoup aussi. Et dans l’étape de Roubaix, tout peut arriver également, même si ces étapes m’attirent plutôt”, a ajouté le champion du monde du contre-la-montre.

Source: AFP