Ghana Rugby à l'appel d'offres pour les tournois internationaux de 2018

L'Union de football de rugby du Ghana (GRFU) ( http://GhanaRugby.org ) a indiqué qu'elle prévoit de soumettre des offres pour accueillir deux tournois internationaux de rugby en 2018.

Les calendriers des tournois de Rugby Africa pour 2018 ont été annoncés la semaine dernière et le Ghana a été inclus dans la coupe de bronze des 15 ans en avril 2018 ainsi que dans le tournoi des hommes 7s en octobre 2018.

En plus des tournois d'Africa Rugby, le Ghana Rugby a également l'intention d'accueillir un tournoi international masculin de 7 ans entre huit nations qui comprendra principalement les fédérations ouest-africaines de rugby. Une date pour ce tournoi doit encore être finalisée.

L'inclusion de Ghana Rugby dans les tournois d'Africa Rugby a suivi les réalisations de Ghana Rugby au cours des trois dernières années et en particulier l'approbation de l'Union en tant que membre à part entière de World Rugby.

Selon le président et président du conseil d'administration de Ghana Rugby, M. Herbert Mensah, l'organisation de tournois internationaux par Ghana Rugby va au-delà du simple rugby.

« L'organisation de tournois internationaux est en effet une question nationale et en tant que telle doit être considérée comme un investissement par le pays pour promouvoir le Ghana en tant que pays et destination de l'événement », a déclaré M. Mensah.

Mensah a continué à dire que de tels tournois sportifs internationaux offrent la plate-forme idéale pour porter haut le drapeau du Ghana à la communauté mondiale, pour inciter les Ghanéens à être ghanéens, à promouvoir le Ghana comme destination d'accueil internationale, soutenir l'activité économique au Ghana et améliorer les chances du Ghana de remporter l'événement.

Mensah a continué à dire, « Un bon exemple est la Coupe de l'Afrique Rugby Bronze en avril, où Maurice sera en compétition. Au troisième trimestre de 2016, Maurice affichait les plus fortes valeurs d'investissement au Ghana avec une valeur de 178 millions de dollars américains en investissements directs étrangers (IDE). Accueillir ce tournoi au Ghana aura évidemment un très bon impact sur l'image d'un segment très important des investisseurs. »

La Coupe Bronze des 15 ans d'Afrique Rugby est prévue du 16 au 21 avril 2018 et le Ghana, le Lesotho, l'Ile Maurice et le Rwanda concourront pour la promotion de la Coupe d'Afrique de Rugby en 2019.

Douze nations participeront au tournoi d'Afrique de rugby à 7 masculin d'octobre 2018, y compris le Kenya, l'Ouganda, Madagascar, le Maroc, la Zambie, la Tunisie, le Botswana, le Zimbabwe, le Sénégal, Maurice et le Ghana.

Mensah a déclaré que, bien que les soumissionnaires retenus reçoivent une subvention pour l'organisation de tels tournois, les subventions sont toujours bien en deçà des fonds nécessaires pour organiser de manière professionnelle des événements nationaux aussi importants.

« Le rugby, comme tous les autres sports, dépend du soutien du gouvernement du Ghana et des sponsors des entreprises et autres pour arborer haut et fier le drapeau du Ghana et nous rendre tous fiers d'être des Ghanéens », a-t-il déclaré.

Aperçu du Ghana Rugby “Mission Silver Cup” peut être consulté ici (http://APO.af/qPZcA8).

À propos du Ghana Rugby

L'Association ghanéenne de rugby opérant sous le nom de l'Union ghanéenne de rugby (GRFU) (http://GhanaRugby.org) est l'organisme responsable du développement et de la gestion du rugby au Ghana. Le GRFU est membre à part entière de World Rugby et de Rugby Afrique et il s'agit d'une association sportive enregistrée auprès de l'Autorité nationale des sports (NSA) relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le GRFU est également reconnu par le Comité Olympique du Ghana (GOC) comme l'organe représentatif du rugby au Ghana.

