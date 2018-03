George Weah veut emboucher 6 000 enseignants nigérians

Les médias nigérians rapportent que président libérien George Weah ambitionne de recruter des milliers d’enseignants nigérians pour combler le déficit du pays.

“Nous cherchons plus de 6 000 enseignants pour compenser la pénurie de bons enseignants dans notre système éducatif“, a déclaré le président Weah aux journalistes après sa rencontre avec le président nigérian Buhari hier à Abuja.

Le nouveau président du Liberia a placé l’éducation au sommet de son agenda, déclarant que son gouvernement paierait tous les frais d’examens universitaires pour chaque étudiant, bien qu’il ne soit pas claire sur l’origine des financements.

