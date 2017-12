GB: un homme devant la justice pour avoir projeté d'assassiner Theresa May

Trois hommes inculpés de terrorisme ont comparu mercredi devant un tribunal de Londres, l’un d’eux pour avoir fomenté un projet d’assassinat contre la Première ministre britannique Theresa May, un autre pour avoir voulu faire du Prince George une cible.

Husnain Rashid, un Britannique de 31 ans arrêté le 22 novembre, est accusé d’avoir publié sur la messagerie cryptée Telegram des informations susceptibles d’être utilisées pour mener des attentats, concernant des cibles potentielles comme des stades mais aussi le petit prince George, 4 ans, dont il a partagé une photo et l’adresse de l’école.

Selon l’accusation, il projetait également de se rendre en Syrie pour combattre dans les rangs du groupe jihadiste Etat islamique.

La magistrate en chef, Emma Arbuthnot, a ordonné son placement en détention lors de l’audience, durant laquelle il s’est contenté de décliner son identité, tout comme les deux autres hommes ayant comparu mercredi dans une autre affaire de terrorisme.

Les trois hommes comparaîtront devant le tribunal pénal de l’Old Bailey, à Londres, le 20 décembre.

Naa’imur Zakariyah Rahman, 20 ans, est lui accusé d’avoir prévu de faire exploser un sac aux abords de Downing Street et d’essayer ensuite d’entrer dans le bâtiment “dans l’optique de tuer la Première ministre”, a décrit le procureur Mark Carrol lors de l’audience de moins de dix minutes.

Il avait prévu d’utiliser une ceinture d’explosifs, une bombe lacrymogène et un couteau, a déclaré le procureur devant les magistrats du tribunal de Westminster.

Il est accusé de préparation d’actes terroristes et d’avoir aidé un autre homme, Mohammed Aqib Imran, 21 ans, à préparer un autre attentat. Ce dernier est également soupçonné d’avoir tenté de rejoindre le groupe EI en essayant d’obtenir un faux passeport pour voyager en Libye.

Ces deux dernies hommes ont été arrêtés le 28 novembre alors que Rahman portait sur lui deux engins explosifs improvisés inertes, tandis que le second était en possession d’une vidéo enregistrée par Rahman.

Lors de l’audience, Naa’imur Zakariyah Rahman, longs cheveux noirs, a confirmé son nom et sa date de naissance et précisé qu’il était sans domicile fixe. “Je suis britannique bangladais. Je suis Bangladais”, a-t-il déclaré à propos de sa nationalité.

Mohammed Aqib Imran, portant les cheveux courts et une barbe, a indiqué qu’il était “britannique pakistanais”.

Cinq attentats ont été commis au Royaume-Uni depuis le mois de mars, dont quatre revendiqués par l’EI, faisant au total 36 morts et près de 200 blessés.

La découverte de ce complot contre la Première ministre a émergé alors que la ministre de l’Intérieur, Amber Rudd, a indiqué mardi que “22 complots terroristes islamistes” ont été déjoués depuis l’assassinat d’un soldat en pleine rue à Londres, en mai 2013. Neuf d’entre eux l’ont été depuis l’attentat commis en mars sur le pont de Westminster et devant le Parlement.

La ministre s’exprimait devant les députés après la publication d’un rapport sur la gestion des attentats par la police et le MI5, le service de renseignement britannique.

“Le Royaume-Uni est confronté à une menace terroriste intense, laquelle est multidimensionnelle, évolue rapidement et opère à une échelle et un rythme jamais vus par le passé”, a commenté la police londonienne mardi.

D’après la police, “bien plus de 500 enquêtes de contre-terrorisme sont actuellement en cours, impliquant plus de 3.000 personnes”. Plus de 20.000 autres ont déjà fait l’objet d’une enquête pour terrorisme dans le passé, selon la même source.

Source: AFP