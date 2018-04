Gaby Ndongo au Cameroun pour la présentation de son nouvel album

La PAIX ! C’est l’intitulé du nouvel album de Gaby NDONGO, artiste gospel camerounais très prolifique qui s’est illustré sur la scène musicale gospel avec des titres tels que : YOBO, ABRAHAM, A YESUS OBAGUELEMA , DROIT D’AINESSE pour ne citer que ceux-ci.

Un album qui vaut tout son pesant d’or lorsqu’on sait que le vocable paix reste de nos jours ce que tout pays recherche le mieux ; et pour le cas précis du Cameroun, aspirer à celle-ci est incontestablement son crédo.

Un album de 4 titres aux thèmes divers et variés et qui traite des sujets tels que : la paix, l’amour d’une mère, la lutte contre les raccourcis juvéniles et bien sur l’appel du secours. Un chef d’œuvre très éloquent qui a un lien étroit avec l’actualité tant nationale qu’internationale au moment où le Cameroun en particulier et le monde en général ont le plus besoin de paix.

L’agenda professionnel de Gaby NDONGO au Cameroun prévoit donc 4 concerts : sanctuaire marial d’ETOUDI, OBILI le 4 mai, Douala le 5 mai avant de clôturer avec une veillée au sanctuaire marial de Nsimalen.

Un agenda bien fourni qui permettra donc aux fans et autres mordus du gospel de s’imprégner totalement le contenu du nouvel album et revisiter de nombreux titres à succès de Gaby NDONGO à qui nous souhaitons bon vent !

Hilarion Julien EKANGA