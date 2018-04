Frappes aériennes syriennes: les États-Unis et ses alliés attaquent des sites d’armes chimiques

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France ont bombardé plusieurs cibles gouvernementales en Syrie dans une opération tôt le matin ciblant des sites d’armes chimiques présumés.

Les frappes ont été lancées en réponse à une attaque chimique présumée sur la ville syrienne de Douma la semaine dernière.

Des explosions ont frappé la capitale, Damas, ainsi que deux localités près de la ville de Homs, a indiqué le Pentagone.

L’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis a répondu en disant que l’attaque contre son allié “ne sera pas laissée sans conséquences”.

“Les nations de Grande-Bretagne, de France et des Etats-Unis d’Amérique ont mobilisé leur juste droit contre la barbarie et la brutalité“, a déclaré le président Trump dans une allocution devant la nation à 21h00 locales (02h00 heure locale).

“Le but de nos actions ce soir est d’établir un puissant moyen de dissuasion contre la production, la propagation et l’utilisation d’armes chimiques“, a-t-il déclaré.

La vague de frappes est l’attaque la plus importante contre le gouvernement du président Bashar al-Assad par les puissances occidentales en sept ans de guerre civile syrienne.

La télévision d’Etat syrienne a déclaré que les forces gouvernementales avaient abattu plus d’une douzaine de missiles, et a affirmé que seul le centre de recherche de Damas avait été endommagé.

Trois civils ont été blessés à Homs.

L’agence de presse Reuters cite un commandant de milice pro-Assad disant que d’autres endroits ont été touchés, y compris divers sites proches de Damas: une base militaire dans la région de Dimas; des dépôts militaires dans l’est de Qalamoun; la région de Kiswah, où l’Iran aurait construit une base; et un site dans les collines de Qasyoun, plus un centre de recherche à Masyaf, plus au nord.

Ces rapports sont non vérifiés.

Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a déclaré aux journalistes qu’il n’y avait aucun rapport sur les pertes américaines dans l’opération.

Dans son discours précédent, le président Trump avait déclaré: “Nous sommes prêts à soutenir cette réponse jusqu’à ce que le régime syrien cesse d’utiliser des agents chimiques interdits“.

Mais le secrétaire Mattis a déclaré que “pour l’instant, il s’agit d’un tir ponctuel“. Gen Dunford a confirmé que la vague de grèves avait pris fin.

Gen Dunford a déclaré que les Etats-Unis avaient spécifiquement identifié des cibles qui “atténueraient” le risque de pertes russes. Mais le Pentagone a déclaré que la Russie – qui a des forces sur le terrain en Syrie pour soutenir le gouvernement – n’avait pas été avertie à l’avance des objectifs.s

Frappes britanniques à Homs

Le Premier ministre britannique, Theresa May, a confirmé l’implication britannique, affirmant qu’il n’y avait “aucune alternative pratique à l’usage de la force”.

Mais elle a également déclaré que les grèves ne concernaient pas le “changement de régime”.

Lors d’un autre point de presse, samedi matin, elle a déclaré que même si l’évaluation des résultats de la grève était toujours en cours, elle était certaine de son succès.

Des frappes britanniques menées par quatre avions Tornado ont frappé l’une des cibles mentionnées par le Pentagone – un site militaire près de la ville de Homs, qui aurait abrité des matériaux précurseurs d’armes chimiques, selon le ministère britannique de la Défense.

Le président français Emmanuel Macron a également confirmé la participation de son pays à l’opération.

“Des douzaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été massacrés avec des armes chimiques”, a-t-il déclaré à propos de l’incident de Douma il y a une semaine, ajoutant que “la ligne rouge avait été franchie”.

Double les missiles

Un responsable américain a déclaré à l’agence de presse Reuters que des missiles de croisière Tomahawk avaient été utilisés contre plusieurs sites en Syrie.

Le secrétaire Mattis a également déclaré que l’ampleur des frappes était à peu près «double» par rapport à ce qui avait été lancé en avril 2017 après une attaque chimique contre la ville de Khan Sheikhoun qui a fait plus de 80 morts.

Le groupe de surveillance basé en Grande-Bretagne, l’Observatoire syrien des droits de l’homme, a suggéré que plus de cibles que les trois énumérées par le Pentagone avaient été touchées.

Il a déclaré que les forces occidentales avaient frappé “des centres de recherche scientifique, plusieurs bases militaires, et les bases de la Garde Républicaine et de la Quatrième Division dans la capitale Damas et autour d’elle”.

Un résident de Damas a déclaré à BBC News: “C’était un désordre au-dessus de nous”.

«J’ai vu plus de 20 missiles anti-aériens lancés, ils volaient très haut puis se faufilaient comme s’ils suivaient leur cible.

“Je n’ai pas vu les missiles de croisière, mais j’ai vu des débris tomber à proximité.”

Quelle a été la réaction?

La réaction aux frappes était mitigée parmi la communauté internationale.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il “condamne l’attaque de la manière la plus sérieuse”.

La secrétaire générale de l’OTAN, Jen Stoltenberg, a tweeté le soutien aux frappes, affirmant que ceux qui utilisent des armes chimiques “doivent être tenus responsables”.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a également exprimé le soutien de son pays.

John Mc Cain, président du Comité des services armés du Sénat et un haut républicain qui critique souvent le président, a applaudi M. Trump pour avoir pris des mesures militaires.

Certains démocrates ont fait valoir que le président Trump devrait se présenter devant le Congrès et recevoir l’autorisation pour l’utilisation de la force militaire.

Pendant ce temps, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis en garde les membres de l’ONU de leurs responsabilités.

“Il y a une obligation, notamment en matière de paix et de sécurité, d’agir conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international en général”, a-t-il déclaré.

“J’exhorte tous les États Membres à faire preuve de retenue dans ces circonstances dangereuses”.