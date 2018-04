François Hollande souhaiterait retourner dans la politique

François Hollande n’aura pas attendu une année avant d’assumer publiquement son désir de refaire de la politique.

La politique est son addiction. Moins d’un an après avoir quitté l’Elysée, voici l’ancien président qui tente un “come back” médiatique. Dans un entretien diffusé dimanche sur France 3 Nouvelle Aquitaine, François Hollande a confirmé ce que l’on préssentait fortement depuis la sortie cette semaine de son livre, “Les leçons du pouvoir” : la vie politique devra encore compter sur lui.

“J’ai été président de la République, je ne peux pas dire, mon temps est terminé. (…) J’ai mes engagements, je suis socialiste, je l’ai été dès mon plus jeune âge de citoyen”, assure l’ancien élu corrézien qui fut aussi premier secrétaire du Parti socialiste (de 1997 à 2008).

“Si je peux être utile…”

Mais il faut aussi, “savoir se projeter dans l’avenir” assure l’ancien chef de l’Etat (2012-2017), venu en Nouvelle Aquitaine dans son ancien fief électoral à Tulle (Corrèze) pour dédicacer son dernier livre. La cause “socialiste” chevillée au corps, l’ancien chef de l’Etat déclare :

“Quand on voit le creusement des inégalités, quand on voit le désordre climatique, quand on voit le retour au protectionnisme, quand on voit le libéralisme qui avance sans progrès social, on se dit ‘Il doit y avoir une idée forte pour y répondre’, ça s’appelle le socialisme mais pas avec les instruments d’hier parce qu’à chaque défi il faut trouver de nouvelles propositions et si je peux être utile…”

Un appel du pied à ses anciens camarades de la rue de Solferino, bien mal-en-point depuis la défaite de Benoît Hamon à la présidentielle ? Pas impossible…