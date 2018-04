France: un homme tue son beau-père au couteau et poignarde sa mère

La mère a été hospitalisée “dans un état critique, son pronostic vital est engagé”.

Terrible drame familial dans les Yvelines. Un trentenaire a tué son beau-père à coups de couteau et a poignardé à plusieurs reprises sa mère samedi soir à Poissy. L’homme a été interpellé peu après par la police prévenue “par les voisins de la famille”, eux-mêmes alertés par les cris provenant de l’appartement.

Découverte sur le palier, la mère a été hospitalisée “dans un état critique, son pronostic vital est engagé”. Selon le parquet de Versailles, cette femme âgée d’une cinquantaine d’années est “grièvement blessée au cou” et est couvertes de plusieurs plaies.

Une vingtaine de coups de couteau

Étendu non loin, dans l’entrée du domicile, le beau-père, quinquagénaire également, était déjà mort lorsque les policiers sont arrivés sur place. Son corps portait une vingtaine de coups de couteau et “deux plaies”, l’une au cou et l’autre sous le genou, selon l’AFP.

Selon le Parisien, le fils a été interpellé alors qu’il prenait la fuite en passant par le balcon. Ses motivations “restent floues” pour le moment, précise le parquet. Il a été placé en garde à vue. L’enquête confiée à la Sûreté départementale des Yvelines devra déterminer son état psychique au moment des faits.