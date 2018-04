France – Turquie : Quai d'Orsay – Déclaration de la porte-parole – 10 avril 2018

Au point de presse de ce jour, la porte-parole a fait la déclaration suivante :

1 – Turquie – Cinquième session du comité mixte économique et commercial bilatéral (Paris, 10 avril 2018)

M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, a présidé le 10 avril le cinquième comité mixte économique et commercial franco-turc et s'est entretenu avec M. Nihat Zeybekci, ministre turc de l'économie et coprésident du comité. Ces rencontres ont été précédés d'un forum d'affaires visant à faciliter les coopérations entre entreprises turques et françaises.

Les discussions ont permis d'évoquer le renforcement de nos relations économiques dans plusieurs secteurs-clé de coopération, dont ceux des infrastructures et de l'industrie nucléaire.

La Turquie est notre dixième débouché commercial au niveau mondial (le troisième hors Union européenne et Suisse. Comme l'a rappelé le président de la République à l'issue de son entretien avec son homologue turc à Paris le 5 janvier, notre objectif est de parvenir à un volume annuel d'échanges de 20 MdsEuros (contre 14 MdsEuros aujourd'hui).

