France – République démocratique du Congo : Quai d'Orsay – Déclarations de la porte-parole

3 – République démocratique du Congo – Renouvellement du mandat de la MONUSCO (New York, 27 mars 2018)

La France salue l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 27 mars à l'unanimité, de la résolution 2409 qui renouvelle pour un an le mandat de la mission pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Cette mission a deux priorités : la protection des populations civiles ; et l'appui à l'organisation d'élections transparentes, crédibles et apaisées dans le respect de la constitution congolaise, prévues le 23 décembre 2018.

L'adoption à l'unanimité de la résolution 2409 marque l'unité du Conseil de sécurité sur la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Celle-ci reste préoccupante. La France réitère donc son appel à la mise en œuvre du mandat de protection des civils et au respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la nécessité de la mise en œuvre complète de l'accord du 31 décembre 2016, et notamment des mesures d'ouverture politique, telles que la libération des prisonniers politiques et la fin des poursuites contre les opposants.

