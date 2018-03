France: Nicolas Sarkozy placé en garde à vue

Nicolas Sarkozy est actuellement entendu dans les locaux de la police judiciaire, à Nanterre.

Selon une source judiciaire qui s’est confiée au journal Le Monde, l’ancien chef de l’Etat a été placé en garde à vue ce mardi matin pour être entendu sur le présumé financement libyen de sa campagne en 2007.

C’est la première fois que Nicolas Sarkozy est entendu dans le cadre de cette enquête qui a démarré en 2013. La garde à vue de l’ancien président de la République peut durer jusqu’à 48 heures.

L’affaire démarre en 2012

L’affaire a démarré après la publication en 2012 d’un document de Mediapart évoquant un financement de la campagne victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007 du colonel Khadafi.

Depuis, plusieurs témoignages sont venus confirmer cette thèse. Le Monde rappelle que Ziad Takieddine est le premier à avoir parlé. L’homme d’affaires a raconté avoir rapporté de Libye quelque cinq millions d’euros en liquide qu’il aurait remis à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy entre 2006 et 2007, alors qu’il était ministre de l’Intérieur. Une version des faits fournie également par Abdallah Senoussi, l’ancien directeur du renseignement militaire du régime libyen devant le procureur général du Conseil national de transition libyen.

Nicolas Sarkozy nie les faits

Les enquêteurs ont aussi avancé sur la piste Alexandre Djouhri, soupçonné d’être l’intermédiaire entre Nicolas Sarkozy et Bechir Saleh, l’argentier du colonel Kadhafi. Djouhri est actuellement incarcéré à Londres dans l’attente de son éventuelle remise en France.

L’enquête porte sur des chefs de corruption active et passive, trafic d’influence, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et blanchiment, complicité et recel de ces infractions.

Nicolas Sarkozy a toujours fermement démenti tout financement libyen de sa campagne.



RAPPEL DE L’AFFAIRE

En mai 2012, le site Mediapart révèle un possible financement par la Libye de Khadafi de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.

Durant les primaires des Républicains, en novembre 2016, l’homme d’affaires Ziad Takieddine affirme avoir transporté 5 millions d’euros en liquide de Tripoli (Libye) à Paris entre fin 2006 et début 2007 avant de les remettre à Claude Guéant puis à Nicolas Sarkozy.

En septembre dernier, Ziad Takieddine a été mis en examen pour “complicité de diffamation” pour ses révélations.