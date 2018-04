France – Libéria – Afrique du Sud – Égypte : Quai d'Orsay – Déclarations de la porte-parole

Au point de presse de ce jour, la porte-parole a fait les déclarations et répondu aux questions suivantes :

[…]

4 – Libéria – Conclusion de la mission des Nations unies (30 mars 2018)

La France salue la conclusion de la mission des Nations unies au Libéria (MINUL), dont le mandat s'est achevé le 30 mars 2018.

Celle-ci témoigne que le mandat qui lui était confié a été rempli. C'est un motif de fierté et de satisfaction pour les Nations unies dans leur ensemble.

Établie en 2003 par la résolution 1509 du Conseil de sécurité afin d'assurer le respect du cessez-le-feu, la MINUL a apporté une contribution décisive à la stabilisation du Libéria.

À ce titre, elle est un exemple réussi des opérations de maintien de la paix des Nations unies, auxquelles la France apporte son soutien.

La France salue la mémoire des deux cents casques bleus qui ont perdu la vie au Libéria.

5 – Afrique du Sud – Décès de Winnie Madikizela Mandela (2 avril 2018)

Nous avons appris le décès de Winnie Madikizela Mandela, survenu le 2 avril à Johannesburg. La France adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personnalité marquante de l'histoire de l'Afrique du Sud.

Au moment où l'Afrique du Sud célèbre cette année le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, la France salue la mémoire de celle qui a incarné, à ses côtés et avec détermination, la lutte pour l'égalité des droits civiques et contre le régime de l'apartheid.

Vice-ministre des arts, de la culture, de la science et de la technologie après les premières élections démocratiques de 1994, Winnie Madikizela Mandela a occupé, à plusieurs reprises, les fonctions de député du Congrès national Africain (ANC) au Parlement de la République d'Afrique du Sud.

[…]

7 – Égypte

Q – Quelle est votre réaction suite au vote égyptien qui a donné à Abdel Fattah al Sissi 97 % des voix ?

La France présente ses vœux de plein succès au président Sissi pour son deuxième mandat à la tête de l’Egypte. Elle souhaite que sa réélection lui permette de satisfaire les aspirations légitimes du peuple égyptien à la sécurité, à la prospérité et à la pleine expression des libertés dans le cadre constitutionnel.

La France se tient résolument aux côtés de l’Egypte pour faire face au défi commun du terrorisme, pour œuvrer à la solution des crises régionales et développer la coopération aux Nations unies, en Afrique et en Méditerranée. Elle continuera d’accompagner les autorités égyptiennes dans les réformes économiques courageuses qu’elles ont entreprises et poursuivra le dialogue qu’elle a engagé avec elles sur les droits de l’Homme et les libertés fondamentales.

Face au terrorisme et au radicalisme religieux, le pluralisme et le dynamisme de la société civile sont une force sur laquelle les autorités égyptiennes doivent pouvoir s’appuyer.

[…]

Distribué par APO Group pour Ministère des Affaires Etrangères de la République Française.

Source: APO