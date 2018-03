France: l’âge légal pour le consentement sexuel fixé à 15 ans

La France prévoit de fixer l’âge légal du consentement sexuel à 15 ans, de sorte qu’un adulte ayant des rapports sexuels avec quelqu’un de cet âge ou plus jeune sera considéré comme un viol.

La ministre de l’Égalité, Marlène Schiappa, s’est félicitée de cette initiative, qui fait suite à l’avis de médecins et d’experts juridiques.

Actuellement, les procureurs doivent prouver que des rapports sexuels avec une personne de moins de 15 ans ont été forcés de porter des accusations de viol.

Le changement intervient au milieu de tumultes sur deux cas récents d’hommes accusés d’avoir eu des relations sexuelles avec des filles de 11 ans.

En vertu de la législation en vigueur, s’il n’y a pas de violence ou de coercition prouvée, les contrevenants ne peuvent être accusés que d’abus sexuels sur mineur et non de viol. Il est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison et d’une amende de 75 000 euros .

Les peines sont les mêmes pour les agressions sexuelles sur mineurs, mais les condamnations pour viol comportent des peines beaucoup plus sévères.

Le gouvernement doit approuver la nouvelle limite d’âge dans le cadre d’un ensemble d’autres lois contre la violence et le harcèlement sexuels dans les semaines à venir.

Il avait discuté de la possibilité de fixer l’âge à 13 ou 15 ans. Une mesure contre laquelle des groupes qui combattaient la violence contre les enfants avaient fait campagne.

Mme Schiappa a déclaré à l’agence de presse AFP qu’elle était “très contente” que l’âge supérieur ait été choisi. La limite est également soutenue par le président Emmanuel Macron.

La ministre de la Solidarité et de la Santé, Agnès Buzyn, a déclaré que la fixation d’un âge légal du consentement sexuel permettrait une «prise de conscience collective» et que tout le monde verrait ce qui était «légal et illégal», rapporte Le Figaro.

En novembre dernier, un homme de 30 ans a été acquitté d’un viol après qu’un tribunal eut déterminé que sa victime de 11 ans n’avait pas été soumise à «une contrainte, une menace, une violence ou une surprise».

Dans un autre cas, un tribunal a initialement déclaré qu’un homme de 28 ans devrait faire face à des accusations d’agression sexuelle, et non de viol, après avoir déclaré que la victime n’était pas physiquement obligée d’avoir des relations sexuelles.

Mais le même tribunal a infirmé sa décision le mois dernier, affirmant que l’accusé devrait effectivement faire face à des accusations de viol.

La législation varie en Europe, les pays fixant différents âges légaux de consentement:

14 ans: Autriche, Allemagne, Hongrie, Italie, Portugal

15: Grèce, Pologne, Suède

16: Belgique, Pays-Bas, Espagne, Russie

17: Chypre

Au Royaume-Uni, l’âge du consentement sexuel est de 16 ans, mais les enfants de moins de 13 ans ont des protections juridiques supplémentaires qui déclarent qu’ils ne peuvent jamais consentir à une activité sexuelle.