France: ce que les politiques pensent de l’interview d’Emmanuel Macron

Après un débat pugnace avec les journalistes Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin, Emmanuel Macron voit sa prestation passée au crible sur la scène politique.

Si ses partisans ont évidemment apprécié sa prestation, Emmanuel Macron est critiqué sur son inflexibilité et ses lacunes en écologie. Passage en revue des réactions qui pleuvent depuis dimanche soir sur les réseaux sociaux.

Pour Marine Le Pen, Emmanuel Macron a “révélé son vrai visage”, et ce n’est pas brillant :

“Emmanuel Macron a révélé son vrai visage : il y a un an, il nous a fait croire qu’il représenterait le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. Il représente en réalité le pire de la droite, et le pire de la gauche !” #MacronBFMTV #Les4V @France2tv

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 16 avril 2018