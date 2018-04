France – Algérie : Quai d'Orsay – Déclarations de la porte-parole

Au point de presse de ce jour, la porte-parole a rappelé les déclarations du week-end :

3 – Algérie – Entretien de M. Jean-Yves Le Drian avec son homologue (Paris, 9 avril 2018)

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, reçoit le 9 avril M. Abdelkader Messahel, ministre algérien des affaires étrangères.

Les échanges porteront sur la lutte contre le terrorisme et ses sources de financement, ainsi que des crises régionales, en particulier en Libye et au Sahel.

Les ministres travailleront également au renforcement de nos relations bilatérales, à la suite de la visite du président de la République à Alger le 6 décembre et du 4ème comité intergouvernemental de haut niveau, qui s'est tenu le 7 décembre à Paris.

La France et l'Algérie sont unies par un partenariat d'exception et entretiennent une coopération étroite dans tous les domaines. La France est le premier investisseur étranger en Algérie (hors hydrocarbures) et le premier employeur étranger dans le pays. Les échanges bilatéraux entre les deux pays se sont élevés à près de 8 milliards d'euros en 2017.

