Fêtes de fin d'année: renfort de 400 policiers dans l'agglomération parisienne

Près de 400 policiers supplémentaires viendront en renfort pour sécuriser les fêtes de fin d’année dans l’agglomération parisienne jusqu’au 14 janvier, a annoncé vendredi le préfet de police de Paris, Michel Delpuech.

Les renforts viendront compléter le dispositif de 3.500 policiers et militaires affectés à la sécurité des lieux les plus fréquentés de l’agglomération parisienne et 500 militaires de l’opération Sentinelle mobilisés en Ile-de-France (dont la moitié à Paris).

“On engage dès aujourd’hui (vendredi) jusqu’au 14 janvier cette période de présence renforcée, en lien étroit avec les opérateurs économiques (…) dans une logique qui permet de dissuader mais aussi de rassurer”, a dit le préfet, à l’issue d’une réunion avec les représentants des grandes enseignes.

La préfecture de police a fait le choix d'”une stratégie de présence dynamique” avec des patrouilles à pied et en voiture et des “points fixes de visibilité et de dissuasion” permettant d’intervenir rapidement, a précisé M. Delpuech.

Les 400 policiers supplémentaires (dont 250 à Paris) seront “spécialement orientés en direction des commerces, des opérateurs économiques et des lieux de haute fréquentation (grands magasins, Champs-Élysées, grands centres commerciaux de la petite couronne parisienne…)”, a précisé le préfet.

Le dispositif s’inscrit également dans le cadre du “plan anti hold-up”, qui donne des “résultats significatifs”, a affirmé M. Delpuech.

Le nombre de vols à main armée commis au préjudice des établissements financiers, industriels et commerciaux est en baisse de 30% (189 vols à main armée contre 272 pour les 10 premiers mois de 2016). Les vols à la tire ont reculé de 2,9% depuis le début de l’année dans la capitale (-5,6%) avec plus de 1.700 victimes de moins par rapport à l’an dernier, a-t-on appris auprès de la préfecture de police.

Des dispositifs particuliers seront pris pour sécuriser les fêtes religieuses de fin d’année.

“Le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris a retrouvé son sapin de Noël géant”, très apprécié des badauds et touristes qui en avaient été privés depuis les attentats du 13 novembre 2015, a déclaré le préfet. “C’est un signe pour dire que Paris est une ville sûre mais où on sait combiner les traditions et notre esprit de fête”, a ajouté M. Delpuech.

