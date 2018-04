Dans le cadre de ses activités régionales, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), organise en partenariat avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CÉDÉAO), le G5 Sahel, le Groupe de Travail Femmes, Jeunes , Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et le Sahel, le Bureau des Nations Unies Contre le Terrorisme , une conférence de haut niveau sur le thème «Femmes, violence et terrorisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel: bâtir une Réponse régionale et internationale»

Cette conférence de haut niveau fait suite aux recommandations des premières conversations régionales organisées par UNOWAS en partenariat avec le Département Fédéral des Affaires Etrangères de la Suisse (DFAE) et l'institut International pour la paix (IPI), le 10 et 11 avril 2018 à Dakar sur 'investir dans la paix et la prévention de l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest et le Sahel’. Elle s'inscrit aussi dans l'engagement d'UNOWAS de promouvoir le rôle des femmes dans la prévention de la violence et le terrorisme en coordination avec les partenaires et acteurs régionaux et internationaux.

La conférence de haut niveau rassemblera une centaine de participants représentant les femmes leaders et des associations de la sous-région, ainsi que des experts. Ils aborderont, entre autre, les différentes approches pour assurer et renforcer la participation effective et le leadership des femmes et des organisations de femmes dans l'élaboration de stratégies de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent pouvant mener au terrorisme.

La conférence de haut niveau se tiendra en présence des Premières Dames du Burkina Faso, du Mali, du Niger, Tchad et la Gambie .

Les Journalistes et représentants des medias sont invités à couvrir la cérémonie d’ouverture le mardi 10 avril à 9h, et l’Appel De Dakar pour un engagement national et régional en faveur des femmes, des organisations de femmes et des femmes leaders dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme.

L’Appel de Dakar qui sera lu par la Première Dame du Niger, Lalla Malika Issoufou Mahamadou, à la clôture de la conférence, le mercredi 11 avril à 12h30

La cérémonie d’ouverture sera rehaussée par les allocutions de :

M. Sidiki Kaba , Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur

, Ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur M. Mohamed Ibn Chambas , Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

, Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel M. Jean Claude K. Brou , Président de la Commission de la CEDEAO

, Président de la Commission de la CEDEAO M. Maman Sambo Sidikou, Secrétaire permanent du G5 Sahel

Où : King Fahd Hôtel, Dakar

Vous pouvez suivre la conférence de haut niveau sur les medias sociaux et à travers :

#FemmesViolenceTerrorismeAO #WomenViolenceTerrorismWA

