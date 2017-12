F1: le compte Instagram de Lewis Hamilton vidé de son contenu après la polémique

Le compte Instagram du quadruple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a été vidé de son contenu samedi sans explication, quelques jours après qu’une polémique a accompagné une publication du Britannique dans laquelle il moquait son neveu déguisé en princesse.

Le pilote âgé de 32 ans, l’un des sportifs les plus suivis de la planète avec 5,7 millions d’abonnés à son compte Instagram, avait diffusé près de 3.000 publications sur cette plateforme.

Alors qu’il était en vacances, la saison de F1 ne reprenant qu’en mars, Hamilton a provoqué un tollé après une courte vidéo postée durant les fêtes de Noël.

Sur celle-ci, on pouvait voir Hamilton moquer son neveu habillé d’une robe bleue et rose et agitant une baguette magique avec un coeur en peluche. “Pourquoi portes-tu une robe de princesse? C’est que tu as eu pour Noël?”, l’entendait-on questionner, avant de s’écrier: “Les garçons ne portent pas de robe de princesse !”.

Hamilton avait supprimé cette vidéo devant les réactions d’internautes.

Le pilote s’était excusé sur Twitter: “J’ai réalisé que mes propos étaient inappropriés, donc je les ai effacés. Je n’avais pas l’intention de faire du mal ni de blesser quiconque. J’aime que mon neveu se sente libre de s’exprimer”, écrivait-il mardi.

Mais la polémique a continué d’enfler lorsque le Britannique a été critiqué pour avoir “liké” (“aimé”) certaines réponses à son message d’excuses, dont l’une d’entre elles expliquait qu’il avait dû s’excuser auprès de la “brigade du +politiquement correct+”.

Samedi, il ne restait donc plus qu’une brève description du sportif sur le profil Instagram de celui-ci: “Ose être le meilleur. Inspire, diffuse l’amour, et vis chaque jour pleinement.”

Source: AFP