Explosion ua centre de FedEx Corp, une travailleuse blessée

Un colis bourré de clous et d’éclats a explosé mardi dans un centre de FedEx Corp près de San Antonio, au Texas, blessant un travailleur, avant qu’un deuxième paquet piégé ne soit intercepté à Austin – le dernier d’une série d’attentats qui ont fait deux morts .

Les deux incidents de la bombe de FedEx, mardi matin, ont porté à six le nombre d’engins explosifs – dont cinq ont explosé – qui ont fait l’objet d’une enquête au Texas.

Les enquêteurs ont pris la décision extraordinaire de lancer des appels publics par le biais des médias, demandant à quiconque est responsable d’au moins présenter une explication.

La police et les agents fédéraux ont déclaré qu’un troisième paquet qu’ils ont décrit comme un “engin incendiaire” s’est déclenché mardi soir à Austin, la capitale du Texas, blessant un homme.

Mais la police et le Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) ont déclaré n’avoir aucune raison de croire que l’incident, qui aurait eu lieu dans un magasin d’aubaines pour Goodwill Industries, était lié aux autres.

Tous se sont produits à Austin. L’exception est survenue tôt mardi quand un colis rempli de clous et d’éclats de métal a explosé vers 12h30 sur un tapis roulant au centre de distribution FedEx près de San Antonio, ce qui a fait tomber une employée, ont indiqué des responsables.

Le colis était envoyé d’Austin à une autre adresse de la ville et traversait une installation de tri dans la ville de Schertz, à environ 105 km de là. Les autorités ont déclaré que la travailleuse avait été traitée pour ses blessures sur les lieux.

Plus tard dans la matinée, les autorités ont été alertées d’un colis suspect dans une installation séparée de FedEx à Austin. La police et les agents fédéraux appelés sur les lieux ont découvert que le colis contenait une bombe et qu’il a été «perturbé par l’application de la loi», selon une déclaration conjointe de la police d’Austin, de l’ATF et du Federal Bureau of Investigation.

Aucune blessure n’a été signalée, selon le communiqué.

Les trois agences ont déclaré que les enquêteurs avaient déterminé que les deux bombes FedEx “étaient connectées” aux quatre autres attentats à la bombe qui se sont produits entre le 2 mars et le 18 mars à Austin, tuant deux personnes et blessant quatre autres.

Mais l’ATF et la police ont déclaré que l’incident de mardi soir dans le sud d’Austin “ne semble pas être lié” aux attentats à la bombe antérieurs. Les responsables des services d’urgence locaux ont déclaré que la victime, un homme d’une trentaine d’années, avait été soigné pour des brûlures mineures et relâché.

Un responsable de FedEx a déclaré à Reuters que la société commencerait à effectuer des contrôles de sécurité spéciaux des colis dans ses usines de Schertz et d’Austin, où les incidents de mardi se sont produits.

S’exprimant dans les médias, les responsables ont appelé le kamikaze à révéler les motifs des attaques et ont promis au public des pourboires, offrant une récompense de 115 000 dollars pour des informations menant à une arrestation.

“Quelqu’un doit savoir quelque chose”, a déclaré la porte-parole du FBI, Christina Garza. “La personne derrière ces explosifs, s’il vous plaît, nous voulons savoir pourquoi.”