États-Unis : une passagère débarquée de force d’un avion pour s’être plaint d’une allergie

Devenue virale, une vidéo montre l’expulsion, aux États-Unis, d’une passagère d’un vol de la compagnie Southwest Airlines, alors qu’elle se plaignait d’une grave allergie aux chiens.

Manu Militari. Mardi, une passagère qui a embarqué sur un Baltimore-Los Angeles, se plaint d’une allergie mortelle à un chien qui se trouve à bord du même appareil. Mais incapable de le prouver quand un certificat médical lui est réclamé, les membres d’équipage lui demandent de quitter le vol. Ce que la passagère refuse, entraînant l’intervention de la police locale.

Récalcitrante, la voyageuse se voit ainsi débarquée de force de l’avion, comme en témoigne cette vidéo publiée par un autre passager sur Twitter.

Woman dragged off #Southwest flight from #Baltimore to #LosAngeles. Complained of allergy to animal on board. Didn’t have card for allergy. pic.twitter.com/vCTzDhMkiH

Les images montrent la femme, qui dit être enseignante, en train de résister aux efforts policiers pour la déplacer. On l’entend dire aux forces de l’ordre : “je vais marcher, ne me touchez pas”, alors qu’elle se trouve ceinturée. Un des agents lui crie même dessus : “marchez alors”.

La compagnie aérienne a rapidement présenté ses excuses. “Nous allons contacter (la passagère) directement pour répondre à ses préoccupations”. Southwest Airlines justifie pourtant l’évacuation de sa cliente. “Notre équipage a tenté plusieurs fois d’expliquer à la cliente la situation. Néanmoins, elle a refusé de quitter l’avion, et la police a dû être impliquée”.

“Un client (sans certificat médical) peut se voir refuser l’embarquement”

Interrogé par le Daily Mail, un porte-parole de la compagnie aérienne explique que leur “politique stipule qu’un client (sans certificat médical) peut se voir refuser l’embarquement s’il signale une réaction allergique mortelle et ne peut pas voyager en toute sécurité avec un animal à bord.”

Cette intervention est le dernier événement en date d’une série de vidéos mises en lignes ces derniers mois et montrant des passagers débarqués de force, parfois violemment.