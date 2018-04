Etats-Unis : une femme éjectée de la fenêtre d’un avion de ligne

Une femme qui a été partiellement aspirée par la fenêtre d’un avion de ligne américain après qu’un moteur a explosé dans les airs est morte.

Le vol 1380 de Southwest Airlines a atterri d’urgence à Philadelphie après qu’une fenêtre, des ailes et le fuselage ont été endommagés. Sept passagers ont été blessés.

Les premiers résultats indiquent qu’une pale de ventilateur du moteur manquait. Dans un enregistrement, on peut entendre l’un des pilotes dire “il y a un trou et quelqu’un est sorti”.

Le dernier décès d’un passager sur un vol commercial américain remonte à 2009.

Le Boeing 737-700 était en route pour l’aéroport La Guardia de New York à Dallas, au Texas, avec 143 passagers et cinq membres d’équipage lorsque l’incident s’est produit.

Des témoins affirment qu’un moteur du côté gauche de l’avion a sauté, brisant une vitre et provoquant une dépressurisation de la cabine qui a presque éjecté la femme hors de l’avion.

Elle a été ramenée par d’autres passagers.

L’avion a atterri en toute sécurité à 11h20 (15h20 GMT), ont déclaré les pompiers.

La femme morte était Jennifer Riordan, une mère de deux enfants et vice-président de la banque à Wells Fargo à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, selon le Philadelphia Inquirer.

Dans l’enregistrement du contrôle de la circulation aérienne publié par NBC News, la pilote Tammie Jo Shults est entendue dire: “Nous avons une partie de l’avion manquant, nous allons donc devoir ralentir un peu.”

Quand on lui demande si l’avion est en feu, elle dit que ce n’est pas le cas mais ajoute: “Ils ont dit qu’il y avait un trou et que quelqu’un est sorti.”

L’ancien pilote de la Navy était aux commandes lorsque l’avion a atterri.

La Federal Aviation Administration des États-Unis a ouvert une enquête.

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré qu’une enquête préliminaire avait révélé qu’une pale de ventilateur du moteur manquait et qu’il y avait des signes de fatigue du métal au point où il semblait s’être rompu.

Le président du NTSB, Robert Sumwalt, a déclaré qu’une partie du capot – la couverture du moteur – avait été trouvée à Bernville, en Pennsylvanie, à environ 112 kilomètres de Philadelphie.

“C’est très inhabituel, alors nous prenons cet événement très au sérieux“, a-t-il dit, ajoutant que l’enquête pourrait durer de 12 à 15 mois.

Sumwalt a déclaré aux journalistes que le type de moteur, un CFM56, est “très largement utilisé dans le transport commercial”.

Southwest Airlines a déclaré qu’elle accélérait son programme d’inspection des moteurs CFM56 “par excès de prudence” et a déclaré que les inspections devraient être achevées au cours des 30 prochains jours.

Dans une déclaration, Southwest a déclaré qu’il était “dévasté” et a exprimé sa sympathie à tous ceux qui ont été touchés par “l’événement tragique”.

Le service des incendies de Philadelphie a déclaré qu’un passager avait été transporté à l’hôpital dans un état critique alors que sept autres personnes ont été soignées pour des blessures mineures sur les lieux.

Le commissaire aux incendies de Philadelphie, Adam Thiel, a déclaré lors d’une conférence de presse que les passagers et l’équipage “ont fait des choses assez étonnantes dans des circonstances très difficiles“.

Les premiers intervenants “ont trouvé une fuite de carburant et un petit incendie dans l’un des moteurs“, a-t-il dit, ajoutant qu’ils utilisaient de la mousse pour éteindre les flammes.

‘Forte détonation’

Les images ont été partagées sur les réseaux sociaux montrant des passagers assis dans des masques à oxygène alors que l’avion frémit autour d’eux.

“Tout d’un coup, nous avons entendu ce bruit, cliquetis …” a dit un passager.

