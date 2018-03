Etats Unis : une famille entière décimée par un accident de la circulation

Une famille entière est morte après que leur véhicule se soit retrouvée au fond d’une falaise dans le nord de la Californie ont rapporté les autorités.

Les corps de Jennifer et Sarah Hart et de trois de leurs adolescents adoptés ont été récupérés après qu’un passant ait vu leur véhicule renversé lundi.

Les enquêteurs sont toujours à la recherche de trois autres enfants.

Un de ces disparus, Devonte Hart, 15 ans, a fait les gros titres en 2014 après qu’une photo de lui en train de pleurer et de serrer dans ses bras un officier de police soit devenue virale.

L’image a été prise lors d’une manifestation déclenchée par le meurtre de l’adolescent noir non armé Michael Brown par un policier blanc à Ferguson, Missouri.

Les autorités estiment que Devonte et deux autres enfants étaient également dans la voiture au moment de l’incident.

Questions sans réponse

La famille, qui vivait à Woodland, dans l’État de Washington, a récemment reçu la visite des Services de protection de l’enfance, a déclaré à AP, une porte-parole du Département des services sociaux et de santé de l’État.

La famille aurait quitté son domicile pour un court voyage, mais les voisins disent qu’ils ont disparu après que les services de protection de l’enfance soient arrivés chez eux, selon CBS News.

Les voisins Bruce et Dana Dekalb ont signalé cette désertion de la famille aux autorités vendredi et ont remarqué que leur voiture avait disparu samedi matin.

“Ils ont dépeint cette petite famille heureuse”, a déclaré Mme Dekalb à CBS News, “mais leur fille nous dit s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, nous suppliant de ne pas y retourner, ils abusent d’elle“.

Ils ont également affirmé que Devonte a déclaré qu’il était affamé à mort et leur a demandé de laisser la nourriture.

“Il nous demandait de ne pas le dire à sa mère, de le cacher et de le mettre à côté de la clôture pour qu’il puisse y arriver”, a déclaré Mme DeKalb à la chaîne de télévision locale KOIN.

Sarah Hart a été condamnée en 2011 pour agression domestique après que l’un des enfants ait eu des ecchymoses au bras qui ont été remarqués à l’école, selon les médias locaux.

Hart a plaidé coupable et a admis avoir fessé sa fille adoptive.

Le shérif du comté de Mendocino, Tom Allman, a déclaré mercredi que la scène était inhabituelle parce que le véhicule avait traversé une zone de 23 mètres séparant la route du bord de la falaise avant la chute de 31 mètres. Aucun dérapage ou des marques de frein n’ont été trouvés sur les lieux.

Mais il a ajouté qu’il n’y avait “aucune preuve et aucune raison de croire qu’il s’agissait d’un acte intentionnel” et a lancé un appel à toute personne ayant connaissance des allées et venues de la famille avant lundi pour se manifester.