Etats Unis: un homme blessé dans l’explosion d’un engin incendiaire à Austin, au Texa

L’explosion signalée mardi soir et qui a blessé un homme dans un magasin de charité à Austin, au Texas, était un engin incendiaire – et non un colis piégé, selon la police.

Les autorités disent qu’il n’est pas lié à une série de colis piégés récents dans la région qui ont tué deux personnes.

Au lieu de cela, c’est un ancien appareil militaire donné au magasin qui a explosé. Les autorités ont déclaré que les explosions précédentes – impliquant colis piègé et un tripwire – étaient toutes liées.

Le président Donald Trump a déclaré que «une personne très, très malade, ou peut-être des individus» a perpétré ces explosions.

La ville a été paniquée après les attentats, et des centaines de policiers ont été déployés dans la région pour enquêter.

Qu’est-il arrivé mardi?

Le service des incendies d’Austin a déclaré qu’un homme d’une trentaine d’années a reçu des blessures «potentiellement graves» lors de l’explosion dans la boutique de charité Goodwill sur Brodie Lane.

La police locale a plus tard tweeté que «il n’y avait pas eu d’explosion de colis piégé» et que «les objets à l’intérieur du colis n’étaient pas une bombe, mais plutôt un engin incendiaire».

Lors d’un point de presse spécial, la police a confirmé que l’incident s’était produit vers 19h00 heure locale (00h00 GMT mercredi). Ils ont dit qu’un des employés du magasin avait trouvé une boîte, qui ressemblait à une “munition de type militaire” ou à un “simulateur d’artillerie”.

L’employé a alors demandé à un autre membre du personnel de se débarrasser de la boîte. Mais ce dernier “l’a initié”, provoquant l’incident.

Le membre du personnel non identifié se remettait petit à petit, a déclaré la police. Plus tôt dans la journée, un colis piégé avait explosé dans un dépôt FedEx à Schertz, près d’Austin, blessant légèrement une personne.

Les éléments du FBI ont déclaré qu’un autre colis dans une installation séparée de FedEx dans la région “a été perturbé par l’application de la loi” le même jour. Ça n’a pas explosé.