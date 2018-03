Etats Unis: Effondrement d’un pont sur une autoroute à Miami

L’accident a fait plusieurs victimes. Jeudi 15 mars, un pont piétonnier s’est effondré sur une autoroute à Miami, écrasant dans le même temps plusieurs voitures.

Un pont piétonnier de 950 tonnes surplombant une autoroute à six voies s’est effondré, ce jeudi après-midi à Miami. Sur des images filmées au smartphone et postées sur Twitter par une internaute, on voit la passerelle complètement à plat sur la chaussée, écrasant plusieurs voitures.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN — Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) 15 mars 2018

Les images sont dramatiques. Un pont piétonnier enjambant une autoroute s’est effondré à l’université internationale de Floride de Miami, jeudi. Selon la chaîne NBC, qui cite la police de l’autoroute, il y a “plusieurs morts”. Certains blessés seraient coincés sous le pont, alors que des véhicules ont été écrasés par l’édifice.

Une énorme grue et de nombreuses ambulances étaient sur place pour essayer de déblayer les débris et évacuer les blessés. En raison des vacances de printemps, les étudiants n’avaient pas cours.

NBC Miami account @nbc6 reports Florida Highway Patrol confirms that “several people are dead” after Miami pedestrian bridge collapses pic.twitter.com/yF055XsTdx — MSNBC (@MSNBC) 15 mars 2018

Selon le journal local, ce pont de 53 mètres de long et pesant 950 tonnes, est en cours de construction depuis samedi et devait être terminé début 2019 pour sécuriser le passage de milliers d’étudiants chaque jour.