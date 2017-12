Etats-Unis: CVS Health achète l'assureur Aetna pour 69 milliards de dollars

L’entreprise américaine CVS Health, spécialisée dans la distribution de médicaments, va racheter l’assureur-santé Aetna pour environ 69 milliards de dollars, créant ainsi un géant du secteur de la santé, a annoncé CVS dans un communiqué dimanche.

Les actionnaires d’Aetna vont recevoir l’équivalent de 207 dollars par titre (145 dollars en liquide et le reste en actions CVS), soit une transaction d’environ 69 milliards de dollars, et de 77 milliards si l’on inclut la dette d’Aetna, précise l’entreprise, qui espère boucler la transaction au deuxième semestre 2018.

Cela “réunit l’expertise de deux grandes entreprises pour redessiner l’expérience des consommateurs en matière de services de santé” et “va créer une plateforme plus facile à utiliser et moins coûteuse pour les consommateurs”, s’est réjouit le patron de CVS Health Larry Merlo, cité dans le communiqué.

L’opération approuvée par les deux conseils d’administration devrait aussi permettre de dégager 750 millions de dollars d’économies à “court-terme”, est-il encore précisé.

La transaction doit encore recevoir l’accord des actionnaires et des autorités de régulation. Les actionnaires d’Aetna détiendront à l’issue du rachat environ 22% de la nouvelle entité et ceux de CVS Health 78%.

La nouvelle entité “permettra d’être plus compétitifs sur le marché”, a dit pour sa part le patron d’Aetna, Mark Bertolini, également cité dans le communiqué.

Concrètement, à l’issue de l’opération, les pharmacies CVS aux Etats-Unis, proposeront des espaces de soins (vue, audition, nutrition…), est-il détaillé.

CVS a plus de 9.700 pharmacies aux Etats-Unis tandis qu’Aetna revendique 44,6 millions de clients.

Le géant ainsi créé devrait permettre de mieux affronter la concurrence probable du géant du commerce en ligne Amazon, qui selon la presse s’intéresse de très près au secteur de la santé.

Son arrivée sur un nouveau terrain a toujours abouti jusqu’ici à un bouleversement du secteur en question.

Le rachat de Aetna par CVS traduit aussi le renforcement récent des liens entre les distributeurs de médicaments et les assureurs-santé au moment où le président Donald Trump dénonce les prix élevés des médicaments et en pleine hausse des prix des traitements dits innovants.

Les discussions entre Aetna et CVS, déjà évoquées dans la presse fin octobre, duraient depuis plus de six mois et les PDG des deux entreprises s’étaient rencontrés à plusieurs reprises pour discuter de cette possible fusion. Ces rumeurs avaient fait monter le titre Aetna. Et vendredi, il avait clôturé à 181,31 dollars.

Aetna avait renoncé en février à racheter son concurrent et compatriote Humana après 19 mois de négociations, en raison de l’opposition du ministère américain de la Justice (DoJ), qui s’inquiétait d’un manque de concurrence.

