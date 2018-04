ENGIE et Meridiam remportent deux projets solaires photovoltaïques au Sénégal

ENGIE (www.ENGIE-Africa.com) et son partenaire d’investissement Meridiam (www.Meridiam.com) ont été retenus par la Commission de Régulation du Secteur de l'Électricité (CRSE) au Sénégal comme soumissionnaire privilégié dans un appel d’offres lancé en octobre 2017 pour deux projets solaires photovoltaïques, représentant une puissance totale de 60 MW.

Ces deux projets font partie de l’initiative Scaling Solar, menée à bien conjointement par les autorités sénégalaises et la Société Financière Internationale (SFI, membre du Groupe Banque mondiale) au Sénégal. Ces projets sont situés à Kahone, dans la région de Kaolack et à Touba-Kaël, dans la région de Diourbel.

ENGIE et Meridiam détiendront chacun une participation de 40 % dans la société du projet. Le Fonds souverain sénégalais, FONSIS, sera également actionnaire à hauteur de 20%. La construction et l’exploitation des centrales seront dirigées et exécutées par ENGIE.

Yoven Moorooven (CEO d’Engie Afrique) : « Notre consortium a présenté une offre hautement compétitive en s’appuyant sur notre expérience dans le développement et l’exécution de projets d’énergie renouvelable en Afrique, notamment au Sénégal. Ce succès démontre le mérite de notre modèle intégré dans le solaire, selon lequel ENGIE joue le rôle d'investisseur, d’exploitant et de contractant EPC à travers ENGIE Solar (anciennement nommé Solairedirect). La CRSE et la SFI ont constitué un cadre d’investissement clair et solide, qui favorise la présence d’investisseurs à long terme, comme ENGIE. Nous nous attacherons maintenant à finaliser les projets pour livrer la centrale solaire photovoltaïque la plus compétitive, afin de contribuer à l’ambition du pays d’assurer un accès universel à l’électricité de manière durable. Félicitations aux équipes pour cette réalisation.»

Mathieu PELLER (COO de Meridiam Afrique) : « Nous continuons à déployer notre fonds en Afrique, en optant pour des projets visant à soutenir le développement économique durable. Grâce à la réduction des coûts de l’équipement solaire, ce projet particulier aura un impact important sur le développement en augmentant la capacité du Sénégal de générer de l’énergie propre à un prix très concurrentiel. L’augmentation de la production d’électricité est essentielle pour atteindre l’objectif gouvernemental de hisser le Sénégal au niveau d’un marché émergent d’ici 2035. Le Projet est conforme à l’objectif de développement durable numéro sept des Nations unies, qui préconise l’accroissement de la part de l’énergie renouvelable dans le mix énergétique global. »

Au Sénégal, ENGIE participe déjà au projet Senergy, une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW, située dans la ville de Santhiou Mekhé, et au projet Ten Merina, une centrale solaire photovoltaïque de 29,5 MW dans la région de Thiès, près de Dakar. Les deux projets sont actuellement en exploitation. En 2017, ENGIE a conclu un partenariat avec l’ANER, l’Agence Nationale des Énergies Renouvelables du Sénégal, qui vise à accélérer le développement des énergies renouvelables dans le pays. Le Groupe met également en œuvre des solutions d’énergie solaire destinées aux ménages ruraux au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. ENGIE a été sélectionné sur le projet de Train Express Régional (TER) de Dakar, en partenariat avec Thales, pour la conception et la production de l’infrastructure et des systèmes, dont le contrat s’élève à 225 millions euros.

À propos d’ENGIE AFRIQUE

ENGIE (www.ENGIE-Africa.com) est actif depuis plus de 50 ans dans de très nombreux pays africains à travers ses métiers d’ingénierie énergétique, ses contrats d’achat de gaz naturel avec l’Algérie, l’Égypte et le Nigeria et plus récemment comme producteur indépendant d’électricité en Afrique du Sud et au Maroc avec une capacité de 3 000 MW en exploitation ou en construction. ENGIE ambitionne de devenir d’ici 2025 un partenaire de référence dans une dizaine de pays africains pour les centrales de production électriques, les services énergétiques aux entreprises et les solutions décentralisées pour les clients – communautés, entreprises et ménages – non connectés aux réseaux. www.ENGIE-Africa.com

À propos d’ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de l’énergie et des services, qui repose sur trois métiers clés : la production d’électricité bas carbone, notamment à partir de gaz naturel et d’énergies renouvelables, les infrastructures énergétiques et les solutions clients. Portés par notre ambition de contribuer à un progrès harmonieux, nous relevons les grands défis mondiaux comme la lutte contre le réchauffement climatique, l’accès à l’énergie pour tous, ou la mobilité, et proposons à nos clients particuliers, entreprises et collectivités des solutions de production d’énergie et des services qui réconcilient intérêts individuels et enjeux collectifs. Sobres en carbone, nos offres intégrées, performantes et durables s’appuient sur les technologies digitales. Au-delà de l’énergie, elles facilitent le développement de nouveaux usages et favorisent de nouveaux modes de vie et de travail. Notre ambition est chaque jour portée par chacun de nos 150 000 salariés dans 70 pays. Avec nos clients et nos partenaires, ils constituent une communauté d’imaginative builders qui imaginent et construisent aujourd’hui des solutions d’avenir.

CA 2017 : 65 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, BEL 20, Euro STOXX 50, STOXX Europe 600, MSCI Europe, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, Euro STOXX Utilities, STOXX Europe 600 Utilities) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris – World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).

À propos de Meridiam

Meridiam (www.Meridiam.com) a été fondé en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement entre les secteurs public et privé peut apporter des solutions critiques pour répondre aux besoins collectifs des communautés. Meridiam est une société d’investissement indépendante spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de projets d’infrastructures publiques à long terme et durables. À travers ses bureaux de New York, Paris, Toronto, Luxembourg, Istanbul, Vienne, Addis-Abeba et Dakar, Meridiam gère actuellement 6,2 milliards d’euros d’actifs, et plus de 60 projets en cours de développement, de construction ou d’exploitation à ce jour. www.Meridiam.com

