En Somaliland, une poète accusée de propagande antipatriotique

Les autorités de la république sécessionniste du Somaliland ont formellement accusé Naema Qorane, de propagande antipatriotique.

La poète a été franc dans ses appels pour une Somalie unie, quelque chose qu’elle défend dans ses écris et sur Facebook. Si elle est reconnue coupable, Qorane pourrait écoper de huit ans de prison.

Elle a été accusée hier par le procureur général du Somaliland pour «activité anti-nationale d’un citoyen et de porter la nation ou l’état dans le mépris».

Elle a été arrêtée le 27 janvier à son retour dans son pays natal, Somaliland, après avoir visité Mogadiscio où elle s’est produite lors d’un événement TEDx.

Guled Ahmed Jama, qui dirige un centre indépendant des droits de l’homme à Hargeisa, a qualifié l’arrestation de Mme Qorane d ‘”oppressive”:

#Somaliland: the Office of the Attorney General charged jailed poet Naema of “Anti-national Activity of a Citizen Abroad, and Bringing the Nation or the State into Contempt”. If found guilty, Naema could face more than 8 years of imprisonment. She was arrested on 27 January. pic.twitter.com/LqWoHSyev3

— Guleid Ahmed Jama (@GuleidJ) 5 mars 2018