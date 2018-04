En Afrique du Sud, un homme arrêté pour avoir jeté sa fille d’un toit d’une maison

La police de Port Elizabeth, en Afrique du Sud, a arrêté un homme de 38 ans, accusé d’avoir jeté sa petite fille d’un toit lors d’une manifestation contre la démolition de colonies informelles, rapporte HeraldLIVE.

La police et les autorités municipales avaient démoli jeudi environ 150 cabanes dans la colonie de Joe Slovo, qui, selon eux, avaient été construites sur des terres occupées illégalement.

L’homme, dont la maison était la dernière debout, avait été aidé sur le toit par une femme qui aurait été la mère de la fille.

Il était sur le toit pendant cinq minutes avant de jeter la petite fille. D’autres résidents criaient “jeter, jeter, jeter”, ajoute-t-il.

La petite fille n’a pas été blessée car la police a réussi à l’attraper avant qu’elle ne touche le sol.

Le site de nouvelles a partagé la vidéo pénible.

Il a également tweeté une photo de la petite fille qui s’est éloignée de la scène:

Baby in middle of protest unharmed after being caught by metro cops https://t.co/WYdxsO3OY7

— HeraldLIVE (@HeraldPE) 13 avril 2018