La semaine dernière, le président français Emmanuel Macron a ignoré le stand de la Russie à la Foire du livre de Paris 2018 en solidarité avec le Royaume-Uni concernant l’empoisonnement présumé de l’ancien espion russe Sergei Skripal.

Dans son article sur le boulevard Votaire, l’essayiste français Roland Hureaux a vivement critiqué l’initiative du président Macron, l’accusant de «servilité et petitesse».

Ayant décidé de ne pas tenir compte de la position du livre russe au milieu de «l’engouement anti-russe», Macron a essayé d’être «l’étudiant décent» de l’OTAN, écrit le journaliste.

Hureaux a suggéré d’examiner l’histoire des relations entre la Russie et la France, en disant que les crises mineures ne devraient pas affecter ces liens.

“Cette crise en vaut-elle la peine compte tenu des combats communs de 1914-1917 et 1941-1945, et de la mort de millions de Russes, qui ont aidé à vaincre les adversaires de la France? Cela vaut-il la peine si on le compare au terrain d’entente historique entre nos cultures? Macron affirme qu’il connaît la philosophie, mais connaît-il l’histoire? », Écrit Hureaux.

L’essayiste a souligné que dans ses œuvres, Lev Tolstoy a montré que l’élite russe continuait d’admirer la culture française lors de l’invasion de la Russie par Napoléon, soulignant qu’elle n’était pas aussi «ridicule» que le gouvernement actuel en France.

A la suite de l’attaque présumée d’empoisonnement de l’ancien espion russe Sergei Skripal à Salisbury, au Royaume-Uni, le président français Emmanuel Macron a promis d’annoncer des mesures contre la Russie. Le 26 mars, la France a décidé d’expulser quatre diplomates russes en solidarité avec le Royaume-Uni.

Le 4 mars, Sergei Skripal et sa fille se sont effondrés après avoir été exposés à ce que la police britannique a identifié comme l’agent neurotoxique de qualité militaire Novichok, qui aurait été développé en Russie.

Le Premier ministre britannique Theresa May a accusé Moscou de “tentative de meurtre”, ayant refusé la demande de la Russie d’avoir accès à des échantillons de la substance en question. Les autorités russes ont démenti les allégations selon lesquelles Moscou était impliqué de quelque façon que ce soit dans l’incident.