Emmanuel Macron aurait persuadé Trump de garder des troupes en Syrie

Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré dimanche qu’il avait convaincu le président américain Donald Trump de garder ses troupes en Syrie pour le long terme et de limiter les frappes communes aux installations d’armes chimiques.

Tôt samedi, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont lancé 105 missiles ciblant trois installations d’armes chimiques en Syrie, en représailles à une attaque présumée au gaz toxique à Douma le 7 avril.

“Il y a dix jours, le président Trump disait” les Etats-Unis devraient se retirer de la Syrie “. Nous l’avons convaincu qu’il était nécessaire de rester “, a déclaré Macron dans une interview diffusée par BFM TV, la radio RMC et Mediapart.

“Nous l’avons convaincu qu’il était nécessaire de rester à long terme.”

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont déclaré avoir seulement atteint les capacités d’armes chimiques de la Syrie et que les frappes n’avaient pas pour but de renverser le président syrien Bachar al-Assad ou d’intervenir dans la guerre civile.

Limiter les frappes à ces cibles spécifiques n’était pas nécessairement le plan initial de Trump, a déclaré Macron.

“Nous l’avons également persuadé que nous devions limiter les frappes aux armes chimiques (sites), après que les choses se sont un peu emportées sur les tweets“, a-t-il dit.

Alors qu’il est inhabituel pour un président français de se présenter comme dirigeant la politique américaine en matière militaire au Moyen-Orient, Macron et Trump ont développé une relation amicale au cours de l’année écoulée.

Macron a invité Trump à assister aux célébrations de la fête de la Bastille l’année dernière et se rendra à Washington lors d’une visite d’Etat plus tard ce mois-ci.

Les frappes de samedi sur la Syrie ont été la première opération militaire majeure depuis l’élection de Macron en mai dernier.

Il a réaffirmé qu’il existait des preuves d’attaques chimiques, ajoutant: “Nous avions atteint un point où ces frappes étaient nécessaires pour redonner de la crédibilité à la communauté (internationale)“.

Macron a déclaré que le fait de ne pas avoir respecté les lignes rouges avait conduit les autorités russes à penser aux puissances occidentales que “ces gens de la communauté internationale – ils sont gentils, ils sont faibles”.

“Il (le président russe Vladimir Poutine) a compris que ce n’était plus le cas“.

Macron a ajouté que la Russie, qui soutient politiquement et militairement Assad, s’était rendue complice des actions du gouvernement syrien.

“Bien sûr, ils sont complices. Ils n’ont pas utilisé le chlore eux-mêmes mais ils ont méthodiquement construit l’incapacité de la communauté internationale à agir par les voies diplomatiques pour arrêter l’utilisation des armes chimiques “, a-t-il déclaré à propos de la Russie.

Le président français a néanmoins déclaré qu’il souhaitait engager un dialogue avec toutes les parties concernées, y compris Moscou, afin de trouver une solution politique pour la Syrie. Il n’y a aucun changement à son voyage prévu en Russie le mois prochain, a-t-il dit.

Macron a eu des mots plus violent à l’endroit de la Turquie. “Avec ces grèves, nous avons séparé les Russes et les Turcs à ce sujet. Les Turcs ont condamné les armes chimiques. ”

Macron a ajouté que les frappes contre la Syrie avaient été “parfaitement exécutées”.

“Tous nos missiles ont atteint leur cible“, a-t-il dit.

Macron, critiqué par l’extrême gauche et l’extrême droite et une partie des conservateurs sur les attaques, a déclaré que la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis avaient “une totale légitimité internationale pour agir”.