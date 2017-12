Dupont-Aignan: Le Pen, Wauquiez, ou Philippot ne gagneront pas "seuls"

Le président de Debout La France, Nicolas Dupont-Aignan, a estimé lundi que Marine Le Pen, le favori pour la présidence de LR Laurent Wauquiez, ou l’ex dirigeant du FN Florian Philippot ne gagneraient jamais “seuls”, plaidant à nouveau pour l’union des droites.

“Madame Le Pen ne gagnera pas seule, monsieur Wauquiez ne gagnera pas seul, monsieur Philippot non plus. Donc à quoi ça sert ces divisions?”, a déclaré sur Sud Radio le député, qui s’était allié à Mme Le Pen au second tour de la présidentielle.

“Si les droites ne se réunifient pas autour d’un programme sérieux d’alternative à (Emmanuel) Macron, vous aurez un duo Macron/(Jean-Luc) Mélenchon. Je n’ai pas envie de voir la France détruite par Macron ni par Mélenchon”, a-t-il fait valoir.

Les prochaines échéances électorales en France sont les européennes en 2019.

M. Dupont-Aignan a précisé avoir demandé à Laurent Wauquiez, favori pour la présidence du mouvement Les Républicains dimanche, “l’union de ceux qui refusent cette mondialisation, cette européanisation mauvaise, cette loi de l’argent-roi”.

Pour autant, M. Dupont-Aignan ne “recommande pas” une sortie de l’Union européenne, contrairement à M. Philippot qui soutient un “Frexit”, une sortie de la France de l’UE.

La semaine dernière, il a lancé le mouvement “Les amoureux de la France” avec Emmanuelle Ménard, députée soutenue par le Front national, Jean-Frédéric Poisson (ancien candidat à la primaire de la droite et du centre, président du parti chrétien-démocrate) et Nicolas Dhuicq (LR).

Source: AFP