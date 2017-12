Dispositif de sécurité et arrivée des premiers fans devant le domicile de Johnny

Un important dispositif de sécurité était installé mercredi matin devant la voie privée menant à l’entrée du domicile de Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), tandis que les premiers fans en deuil arrivaient, a constaté un journaliste de l’AFP.

Une dizaine de cars de CRS sont entrés aux alentours de 06H30 dans l’enceinte de la propriété de la star, décédée dans la nuit à 74 ans des suites d’un cancer du poumon.

Le domaine du chanteur, situé au bout d’une petite impasse de cette bourgade huppée proche de Paris, était sous la garde d’une dizaine de policiers qui bloquaient les accès tandis qu’une trentaine de journalistes étaient déjà présents.

Quelques fans commençaient à arriver. Sur les lieux depuis 06H30, Grégory Lebas, fan de Johnny depuis ses 10 ans, “ne pouvait pas faire autrement” que de se déplacer.

“C’est comme si je perdais quelqu’un de ma famille”, a confié cet habitant de Boulogne-Billancourt, âgé de 33 ans. “Dès que j’ai appris la nouvelle, il fallait que je vienne, je n’allais pas rester chez moi. Je l’ai suivi partout”, a-t-il confié, ému, aux journalistes.

Peu après 07H00, un camion transportant des dizaines de barrières de sécurité est rentré dans la résidence “La Savannah”, le domaine de Johnny, pour renforcer le dispositif de sécurité.

C’est par un communiqué envoyé à l’AFP à 02H34 du matin que son épouse Laeticia a annoncé le décès de celui qui se nommait Jean-Philippe Smet dans le civil: “Johnny Hallyday est parti. J’écris ces mots sans y croire. Et pourtant c’est bien cela. Mon homme n’est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité.”

