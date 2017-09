Deux policiers camerounais tués dans l’explosion d’une mine artisanale

Deux soldats camerounais en patrouille ont trouvé la mort jeudi matin entre Bondéri et Kangarwa, à la frontière entre le Cameroun et le Nigéria, dans l’explosion d’une mine artisanale, a-t-on appris des sources policières.

Les deux soldats appartenaient à la Force multinationale mixte (FMM), dont le premier secteur est basé à Mora dans le département du Mayo-Sava, région de l’Extrême-Nord du Cameroun.

Ils ont trouvé la mort tôt ce matin, alors que leur patrouille effectuait une mission de terrain à hauteur de Bonderi, dans le cadre de la guerre contre Boko Haram.

De sources militaires, l’EEI a été placé par les terroristes de la secte Islamiste nigériane Boko Haram, dont les exactions en territoire camerounais, ont déjà causé la mort d’au moins 2 000 civils et militaires et fait plus de 100 mille déplacés internes.

Ce n’est pas la première fois que des soldats tombent dans une embuscade de Boko Haram dans cette localité.

Déjà le 13 septembre 2013, les médias nigérians rapportaient qu’un détachement de l’armée nigériane était tombée dans une embuscade. Ce jour-là un détachement d’une centaine d’hommes du 134e bataillon de la 12e brigade revient d’une mission de reconnaissance après avoir repéré plusieurs camps insurgés.