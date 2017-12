Des vents dignes d'un ouragan attisent les incendies de Californie

Attisés par des vents parfois dignes d’un ouragan de catégorie 1, les incendies poursuivaient leur propagation galopante dans la région de Los Angeles où des ordres d’évacuation affectant des centaines de milliers de personnes se multipliaient, y compris dans la cité elle-même.

“Comme prévu les vents se sont renforcés de manière dramatique. Restez sur vos gardes et préparez-vous en cas d’évacuation. Si vous vous sentez en danger, évacuez”, a tweeté dans la nuit le porte-parole des pompiers de Californie.

Les bourrasques les plus puissantes, selon les services météorologiques de Los Angeles, ont atteint mercredi soir 136 km/h. Ce qui correspond à la première catégorie de l’échelle Saffir-Simpson, classement à cinq crans de la puissance des ouragans. Autrement, le vent souffle en continu à 106 km/h sur la chaîne montagneuse de Santa Monica.

Le foyer le plus destructeur, le “Thomas Fire”, a détruit près de 39.000 hectares et n’était contenu qu’à 5%, selon le dernier bilan communiqué jeudi matin par le porte-parole des pompiers du comté de Ventura, où il sévit depuis lundi après-midi.

Il mobilisait mercredi soir 362 véhicules ou encore 12 hélicoptères, et 2.500 pompiers luttaient contre lui jeudi matin. Au moins une personne est morte et il a détruit 150 bâtiments, mais en menaçait encore 12.000.

Selon un journaliste local, les flammes sont parvenues à franchir l’autoroute 101 –la Pacific coast highway (PCH)– en plusieurs endroits.

Ce que semblait confirmer un tweet du shérif du comté de Ventura: “L’US 101 est fermée dans les deux sens entre Carpinteria et Ventura”, soulignant qu’avec la fermeture d’un autre axe entre Carpinteria et la ville maraîchère d’Ojai, “il n’y a plus de route praticable entre Santa Barbara et Ventura”.

– Los Angeles brûle –

Plusieurs incendies moins étendus mais non moins menaçants sévissaient également à Los Angeles. Notamment le “Skirball Fire”, qui avait réduit en cendres 192 hectares mercredi soir, s’est attaqué au quartier huppé de Bel-Air où stars et milliardaires vivent dans de vastes et chères demeures. Au moins quatre maisons ont été ravagées mercredi.

En 1961, un feu historique avait consumé 500 habitations du quartier sur les collines de Los Angeles.

Selon la chaîne NBC, le Moraga Estate, une propriété à 30 millions de dollars appartenant au magnat Rupert Murdoch et contenant un vignoble, était en feu. Et le chanteur Lionel Richie a annulé un concert à Las Vegas pour pouvoir aider son ex-femme Brenda Harvey Richie à évacuer.

La mannequin Chrissy Teigen, épouse enceinte du chanteur John Legend, figurait notamment parmi évacués. Plus de 200.000 personnes faisaient l’objet mercredi matin d’ordres d’évacuation, qui continuaient de s’empiler jeudi matin.

Depuis mercredi, l’autoroute 405 –l’une des principales artères de circulation à Los Angeles– est partiellement fermée. Elle passe au pied du célèbre Getty Center, fermé jusqu’à jeudi au moins.

Il abrite des chefs d’oeuvre dont “Le Printemps” d’Edouard Manet, des Rembrandt. “Un système de filtration d’air” protège les oeuvres de la fumée, a assuré le musée, qui a été conçu pour résister aux incendies.

La prestigieuse université UCLA, située à proximité et évacuée dans la journée mercredi, a annoncé jeudi matin l’annulation des cours “face aux incertitudes”.

“C’est une décision difficile car les examens finaux commencent samedi”, a-t-elle indiqué dans un communiqué, soulignant que le campus ne se trouvait pas dans la zone d’évacuation et que la qualité de l’air était dans la catégorie “moyenne”.

L’université d’Etat de Californie, Cal State Northridge, a fermé son campus et annulé ses cours de jeudi. Des dizaines d’établissements scolaires vont de nouveau rester portes closes jeudi.

Les pompiers de Los Angeles, qui fonctionnent normalement en trois escouades (A, B et C) alternant chaque jour, ont dû rappeler les membres de la “A”, qui devaient être en repos, pour prêter main forte à la “C” de permanence jeudi.

Et, face à l’ampleur de la menace, les services forestiers de l’Arizona ont dit avoir reçu l’ordre d’envoyer 25 véhicules de lutte contre les incendies et des engins aériens en renfort en Californie.

L’année 2017 a été la plus mortelle en Californie à cause d’incendies. Plus de 40 personnes sont mortes en octobre dans plus d’une dizaine de feux qui ont ravagé une partie du nord viticole et ont rasé plus de 10.000 bâtiments.

Source: AFP