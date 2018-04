Des lycéens de Morondava en visite au Palais d’Etat Iavoloha : Inculquer des valeurs aux enfants malagasy

Quatre-vingt-dix-sept élèves des classes de 1ère S et L du lycée privé catholique Immaculée Conception, de Morondava, accompagnés de leurs éducateurs, ont effectué une visite guidée du Palais d’Etat d’Iavoloha dans la matinée de ce 4 avril 2018. Ils ont également pu rencontrer le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, qui leur a accordé une enveloppe de 5 millions d’ariary et 5 tablettes numériques pour les enseignants.

Le Président a fait valoir à ces lycéens de Morondava que la dignité, l’intégrité et le patriotisme sont des valeurs importantes à apprendre et à acquérir, au-delà des sciences, pour devenir un bon citoyen, au service de ses semblables, et contribuer au développement. Pour le Chef de l’Etat, accorder une visite à des enfants dans un lieu emblématique, permet de leur inculquer l’esprit d’appartenance, de fierté et le souci du bien commun par rapport à un patrimoine historique.

Distribué par APO Group pour Présidence de la République de Madagascar.

Source: APO