Des incendies criminels au Sri Lanka malgré des lois d’exception

Des émeutiers ont incendié des entreprises appartenant à des musulmans dans un district central du Sri Lanka, mercredi, alors que des centaines de policiers et de soldats cherchaient à rétablir l’ordre après des jours d’émeutes.

Les soldats ont afflué à Kandy en ronfort à la police, mais les attaques criminelles ont persisté même si le gouvernement a imposé un état d’urgence national et suspendu Internet localement pour réprimer les attaques de la majorité de la communauté cinghalaise.

Un couvre-feu a été prolongé jusqu’à jeudi soir dans le quartier troublé des touristes, ont indiqué les autorités.

Les fournisseurs de télécommunications ont reçu l’ordre de bloquer Facebook dans tout le pays et de suspendre les services Internet dans le district après que la police ait averti que les émeutiers utilisaient les médias sociaux pour exhorter à la violence contre les musulmans.

Les écoles étaient fermées à Kandy, une station de montagne célèbre pour son thé et ses reliques bouddhistes, alors que les émeutiers défiaient les couvre-feux et se heurtaient à la police qui utilisait du gaz lacrymogène pour les disperser.

Le porte-parole du gouvernement Rajitha Senaratne a promis que les responsables de l’anarchie seraient punis.

“C’est de la violence organisée“, a déclaré Senaratne à Colombo. “Nous avons identifié quatre individus derrière les émeutes et ils seront bientôt arrêtés.”

Il a ajouté que la police avait également reçu l’ordre de détenir les accusés de diffusion de messages fomentant de la haine contre les musulmans via les médias sociaux.

Au moins trois policiers ont été blessés pendant la nuit à Menikhinna, une banlieue de Kandy, qui a été au centre des nouveaux problèmes, a indiqué le porte-parole de la police, Ruwan Gunasekera.

Les gouvernements étrangers ont émis des avertissements de voyage après que les autorités sri-lankaises aient accordé des pouvoirs étendus à la police et aux troupes pour arrêter et détenir des suspects.

“L’état d’urgence peut inclure des couvre-feux dans des endroits spécifiques“, a déclaré le gouvernement britannique sur son site internet.

“Vous devez faire preuve de prudence, éviter les manifestations et les rassemblements et respecter les exigences de sécurité locales.”

Le Département d’Etat américain a déclaré que la violence était encore possible et a conseillé aux visiteurs de surveiller les médias locaux pour les mises à jour.

Les Nations Unies ont condamné la violence et exhorté Colombo “à veiller à ce que des mesures appropriées soient rapidement prises pour rétablir la normalité dans les zones touchées“.

Problème d’infusion

Plus de 150 maisons, magasins et véhicules appartenant à des musulmans ont été incendiés par des foules d’émeutiers cinghalais lundi et mardi.

La violence a commencé après qu’un homme de la majorité cinghalaise majoritairement bouddhiste soit mort aux mains d’une foule musulmane la semaine dernière.

Les problèmes se sont aggravés lorsqu’un homme musulman a été retrouvé mort mardi dans un bâtiment incendié.

Les Sinhalese sont le groupe ethnique majoritaire au Sri Lanka, représentant 75 pour cent de ses 21 millions de d’habitants. Les musulmans représentent 10%.

Il n’y avait pas d’estimation immédiate des dommages causés par les incendies criminels de mercredi.

Le Parlement a publié mardi des excuses à la minorité musulmane touchée par la violence.

Le ministre de la planification urbaine, Rauff Hakeem, a qualifié les émeutes de «manquement à la sécurité monumental» et recommandé des mesures disciplinaires contre les responsables.

Mais le problème à Kandy est juste la dernière violence ciblant les musulmans dans l’île de l’océan Indien.

La foule a mis le feu à des entreprises appartenant à des musulmans et a attaqué une mosquée dans l’est du pays la semaine dernière après qu’un chef musulman ait été accusé d’avoir ajouté des contraceptifs aux aliments vendus aux clients cinghalais.

En novembre dernier, des émeutes dans le sud de l’île ont fait un mort, des maisons et des véhicules ont été endommagés.

En juin 2014, des émeutes entre bouddhistes et musulmans ont fait quatre morts et de nombreux blessés. Cette vague de violence a été déclenchée par un groupe extrémiste bouddhiste dont les dirigeants sont jugés, accusés de favoriser le conflit religieux.