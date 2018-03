Des Guinéennes dans la rue pour protester contre la violence

Des milliers de femmes ont marché dans les rues de la capitale guinéenne, irritées par une violente répression des manifestations politiques à la suite des élections locales.

Les femmes portaient du blanc, la couleur du deuil, et tenaient des banderoles sur lesquelles on lisait «trop de morts – l’État dort encore» et «Alpha rime avec le crime». Faisant référence au président du pays, Alpha Conde, qui est au pouvoir depuis 2010.

Selon l’AFP, environ 12 personnes sont mortes dans l’agitation politique suite aux élections locales tant attendues le 4 février.

Quelques jours plus tard, cinq enfants ont été tués dans un incendie criminel, alors qu’un certain nombre de personnes auraient été abattues par la police.