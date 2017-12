Demande de couverture

L’Ambassade des États-Unis vous invite à participer à une conférence téléphonique sur les efforts des Etats-Unis de lutte contre la corruption, qui sera animée, le jeudi 7 décembre 2017, à 13h00 GMT, par les fonctionnaires du Bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des lois du département d'État américain (INL), Robert Leventhal, directeur adjoint, et Kellen McClure, conseillère anticorruption.

À la veille de la Journée internationale de lutte contre la corruption, M. Leventhal et Mme McClure discuteront des politiques et initiatives anti-corruption du département d'État – dont le Forum mondial sur le recouvrement des avoirs qui se tient du 4 au 6 décembre – et de ses programmes anti-corruption en Afrique.

Les États-Unis participe directement avec d'autres pays à la promotion de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance, et des normes anti-corruption internationalement reconnues; sponsorise des programmes de réforme pour renforcer l'intégrité, la responsabilisation et la transparence du secteur public et contribue à construire une architecture de coopération transfrontalière de lutter contre la corruption. Pour soutenir cet effort, l'INL s'engage dans une diplomatie de haut niveau, développe et met en œuvre des programmes d'assistance technique et renforce le rôle important joué par la société civile, les médias et la communauté des affaires. Les missions principales de l'INL sont:

renforcer la stabilité, la primauté du droit, les droits de l'homme et la démocratie ;

promouvoir la croissance économique sur les marchés étrangers et niveler le terrain d’intervention pour les entreprises américaines ;

renforcer nos partenaires pour l'application de la loi, et ;

rendre plus difficile le fonctionnement de ceux qui se livrent à la criminalité transnationale, à la terreur et au commerce illégal.

En Afrique, les quatre principaux objectifs de l'INL sont d'aider les partenaires africains à lutter contre la criminalité transnationale organisée, le trafic de drogue et le terrorisme, ainsi que leurs effets; de soutenir les opérations de stabilisation post-conflit et la réforme du secteur de la sécurité; de renforcer les systèmes de justice pénale pour rendre des comptes au public et respecter les droits de l'homme; et de promouvoir la coopération régionale. L'INL met en œuvre ses programmes pour l'Afrique à travers une gamme complète d'initiatives bilatérales et régionales.

La conférence se déroulera en anglais avec une interprétation simultanée en français.

Vous pouvez y participer en appelant de votre salle de rédaction.

Vous devez confirmer votre participation en envoyant votre nom et le nom de votre organe de presse à USEmbassyMedia@state.gov et à afmediahub@state.gov, au plus tard le mercredi 6 décembre 2017, à 14h00, en indiquant si vous voulez suivre la conférence en anglais ou en français, ou encore si vous souhaitez que nous vous appelions (indiquez votre numéro de téléphone et la langue à utiliser pour vous appeler).

Les informations techniques de participation vous seront envoyées après la confirmation de participation.

