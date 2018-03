Déclaration du Président de la Commission de l’Union Africaine sur le Kenya

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se félicite de la déclaration commune publiée aujourd'hui (9 mars 2018) par le Président Uhuru Kenyatta et M. Raila Odinga, par laquelle ils se sont engagés à mettre de côté leurs divergences politiques et à relever ensemble les défis auquel leur pays est confronté.

“Je loue le leadership dont ont fait preuve le Président Kenyatta et M. Odinga. La déclaration conjointe constitue un pas très encourageant vers la réconciliation nationale. J'invite tous les dirigeants kenyans à s'appuyer sur ce développement pour renforcer l'unité de leur pays, consolider ses institutions démocratiques et répondre aux aspirations de leur peuple. Un Kenya stable et prospère représente un atout pour la région et l’ensemble du continent “, a déclaré le Président Faki.

Distribué par APO Group pour African Union Commission (AUC).

Source: APO